Carnaval 2026: Veja a subida do Galo Gigante, no Recife

O Galo, um dos maiores símbolos da folia pernambucana, tem 32 metros de altura e 8 toneladas; subida conta com blocos, frevo e orquestras.

A subida do Galo Gigante está programada para acontecer às 19h, na Ponte Duarte Coelho (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

O Galo Gigante de 2026 será erguido, nesta quarta-feira (11), na Ponte Duarte Coelho, área central do Recife, animando mais ainda os foliões para o carnaval.

O Galo, um dos maiores símbolos da folia pernambucana, tem 32 metros de altura e 8 toneladas e, neste ano, é uma homenagem a dom Helder Camara, símbolo da luta pelos direitos humanos e da defesa dos mais vulneráveis.

A subida da escultura contou com apresentações de Getúlio Cavalcanti, Bloco das Ilusões, Canindé do Recife, Clarins de Ouro de Pernambuco, Orquestra Som Brasil/Trio Som Brasil e Cia de Dança Perna de Palco.

Assinada pelo designer e multiartista Leopoldo Nóbrega, em parceria com a produtora, arquiteta e designer Germana Xavier, a alegoria mantém a tradição de sustentabilidade: desde 2019, 100% da escultura é produzida com materiais descartados e recicláveis.

Além das biojoias nos pés, confeccionadas em parceria com o Instituto Negralinda, da Ilha de Deus, a escultura conta com pulseiras artesanais reutilizáveis e sombrinhas na cauda. A paleta de cores predominante é verde, azul e amarelo, em referência à expectativa em torno da seleção brasileira e da Copa do Mundo.

