Prefeitura do Recife disponibiliza mais de 1.200 vagas gratuitas de estacionamento para o Carnaval 2026

Os estacionamentos do edifício-sede e dos prédios do TRT e do TRF estarão à disposição dos foliões. Quem quiser ajudar, pode realizar a doação de alimentos

Prefeitura do Recife. (Foto: Arquivo/DP)

Para quem for curtir a folia no Bairro do Recife de carro, a Prefeitura do Recife vai colocar 1.200 vagas nos estacionamentos da própria sede e também nos prédios dos tribunais regionais do Trabalho (TRT-6) e Federal (TRF-5) .

A disponibilidade terá início ainda nesta quinta-feira (12), dia da abertura oficial do palco do Marco Zero, apenas nos estacionamentos da própria PCR, no horário das 16h às 4h. Na sexta-feira (13), os outros prédios também já colocaram seus estacionamentos à disposição.

Além disso, a gestão também vai disponibilizar um serviço especial de vans, saindo do edifício-sede da Prefeitura do Recife até a Rua do Observatório, no Recife Antigo. Serão oito vans com capacidade para 15 pessoas, operando em sistema contínuo, de 13 a 17 de fevereiro, das 16h às 2h, garantindo mais fluidez e segurança na circulação dos foliões.



O acesso aos estacionamentos é totalmente gratuito, mas os foliões poderão contribuir doando 1 kg de alimento não perecível para o Banco de Alimentos do Recife. As entregas podem ser feitas nos três estacionamentos em horários específicos em que as equipes da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS) estarão presentes para orientação e recebimento das doações.



Na quinta-feira (12), a arrecadação ocorrerá no estacionamento do edifício-sede da PCR, das 16h às 0h, e no estacionamento do TRF5, das 18h às 0h. Na sexta-feira (13), a arrecadação funcionará nos estacionamentos da PCR e do TRF5, das 12h às 0h, enquanto o estacionamento do TRT6 contará com arrecadação das 18h às 0h.

De sábado (14) até terça-feira (17), a doação de alimentos estará disponível nos estacionamentos da PCR, do TRF5 e do TRT6, das 12h às 0h.



A ação é coordenada pela Secretaria de Administração do Recife e integra o conjunto de serviços oferecidos pela gestão municipal para facilitar o acesso da população ao principal polo carnavalesco da cidade.

VEJA O FUNCIONAMENTO DOS ESTACIONAMENTOS:



Quinta-feira (12 de fevereiro)

Estacionamentos da PCR: 16h às 4h

TRF: 18h às 4h

TRT: não funciona neste dia



Sexta-feira (13 de fevereiro)

Estacionamentos da PCR e do TRF: 12h às 4h

TRT: 18h às 4h



Sábado, domingo, segunda e terça-feira (14, 15, 16 e 17 de fevereiro)

PCR, TRT e TRF: 12h às 4h