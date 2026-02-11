Carnaval 2026: Pernambuco terá aumento de 10 vezes no número de câmeras de videomonitoramento

Carnaval de Pernambuco 2026 terá um salto no monitoramento eletrônico, com a ampliação do número de câmeras de segurança de 47 para 449 equipamentos espalhados pelos principais polos da festa

As câmeras estão sendo instaladas em totens distribuídos no Sítio Histórico de Olinda (DIVULGAÇÃO/SECOM OLINDA)

A Secretária de Defesa Social de Pernambuco (SDS) anunciou que o Carnaval 2026 contará com um aumento de 10 vezes no número de câmeras de monitoramento. A informação foi repassada durante a coletiva de Imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (11).

De acordo com a SDS, até o ano passado, o estado contava com 47 câmeras de monitoramento, fechadas em contrato com uma empresa privada. Neste ano de 2026, serão utilizadas 449 câmeras em todo o estado. Destas, 325 nos principais polos festivos, incluindo Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes.

O reforço tecnológico integra o esquema montado pelo Governo do Estado, que também prevê envio de alertas para celulares, plano de dispersão de público, aumento de efetivo e integração das forças de segurança em todo o território pernambucano, reunindo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica e demais órgãos da Secretaria de Defesa Social.

De acordo com a secretária executiva da Secretaria de Defesa Social, Mariana Cavalcante, o crescimento da vigilância eletrônica foi impulsionado principalmente pela instalação de 325 novas câmeras nos municípios do Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, áreas que concentram os maiores eventos carnavalescos.

No total, serão 449 câmeras fixas e com visão 360 graus acompanhando a movimentação do público em tempo real, com monitoramento coordenado por três Centros Integrados de Comando e Controle instalados no Recife, em Caruaru e em Petrolina.

Segundo a secretaria, o esquema inclui ainda reconhecimento facial no Recife e em Olinda, 2 aeronaves do Grupamento Tático Aéreo, plataformas de observação elevada nas cidades de Nazaré da Mata, Paudalho e Bezerros, instalação de dois totens de videomonitoramento que somam 16 câmeras adicionais e uso de drones com internet via satélite operando no Recife, Olinda, Vitória de Santo Antão, Bezerros, Paudalho, Nazaré da Mata, Goiana, Pesqueira e Triunfo.

Segundo o coronel da Polícia Militar, Ivanildo Torres, cerca de 80 câmeras corporais também serão utilizadas por policiais militares no Recife Antigo e no Sítio Histórico de Olinda.

Ele reforça que a tecnologia permitirá ainda o georreferenciamento das patrulhas, possibilitando que o Centro de Comando acompanhe em tempo real a localização dos policiais durante a operação.

Segundo a Polícia Militar, a operação contará com 31 mil lançamentos durante o período festivo e 7 mil no pós-carnaval, para cobrir aproximadamente 4.200 eventos em todo o estado.

Ivanildo Torres relata ainda que o planejamento inclui a chamada Operação de Inspeção, voltada para o período após o encerramento dos grandes blocos.

"Serão 26 equipes posicionadas nas áreas de saída do Recife Antigo e do Sítio Histórico de Olinda para garantir a segurança dos foliões que permanecem nas ruas após a festa", relatou o coronel.

Ainda de acordo com Ivanildo, a presença policial será mantida por até três ou quatro horas depois dos eventos, principalmente no amanhecer, período em que historicamente ocorrem furtos e arrastões, garantindo a segurança de quem aguarda transporte público, aplicativos ou ônibus.

A SDS também reforçou o uso do sistema Alerta Celular, que permite o cadastro prévio de aparelhos para facilitar a recuperação em caso de furto ou roubo.

"O cadastro pode ser feito no site da Secretaria de Defesa Social ou presencialmente durante a folia, e as ocorrências poderão ser registradas pela Delegacia Eletrônica sem necessidade de deslocamento até uma unidade policial", segundo a secretaria.

Polícia Civil

A Polícia Civil atuará com delegacias de plantão e unidades móveis nos principais polos carnavalescos.

O chefe da Policia Civil, Felipe Monteiro, aponta que na capital e Região Metropolitana, serão 37 delegacias de plantão, sendo 22 ordinárias e 15 temporárias.

No Agreste, haverá nove delegacias de plantão, além de três reforços na Delegacia de Plantão de Caruaru. No Sertão, estão previstas oito delegacias de plantão com oito reforços adicionais.

Delegacias móveis funcionarão no Galo da Madrugada, em Olinda, Bezerros e Nazaré da Mata, facilitando o registro de ocorrências e o atendimento ao público sem a necessidade de deslocamento.

Bombeiros

O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Francisco Cantarelli, informou que a corporação terá atuação ampliada nos polos de folia e nas praias, com reforço de guarda-vidas em toda a orla, postos de comando e drones para mapeamento de áreas de risco.

Entre os dias 12 e 18 de fevereiro, o planejamento prevê a aplicação de postos de trabalho nos principais eventos.

No Recife, o Galo da Madrugada contará com 4.841 postos de trabalho e a programação do Bairro do Recife, 6.256 postos.

Em Olinda, o Homem da Meia-Noite terá 746 postos e o Sítio Histórico contará com 6.555.

No interior, o esquema inclui 1.910 postos, em Bezerros, 980, em Pesqueira, 406, em Triunfo, 447, em Paudalho, 862, em Nazaré da Mata, 424, em Goiana e 509, em Vitória de Santo Antão.