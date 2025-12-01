Formatura agrega 33 novos aspirantes ao Corpo de Bombeiros de Pernambuco

Novos aspirantes a oficial do Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2024 (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) formou, nesta segunda-feira (1º), 33 novos aspirantes a oficial do Curso de Formação de Oficiais (CFO) 2024. Os recém-formados iniciam agora um estágio supervisionado de seis meses, com rodízio nos principais grupamentos operacionais da corporação.

Nesse período, aplicarão, em ocorrências reais, os conteúdos aprendidos durante a formação. Após aprovação, serão declarados Segundo Tenentes e distribuídos para unidades em todo o Estado, incluindo o interior.

“Esses profissionais terão a função de liderar e coordenar as ações da corporação, e a reposição desse quadro é fundamental”, afirmou o secretário estadual de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Segundo o governo estadual, foram investidos R$ 259 milhões no CBMPE para compra de equipamentos de proteção individual, viaturas e execução de obras. “Em 138 anos, nunca vimos um volume de investimento como o de 2025. Tudo isso visa oferecer melhores condições e possibilitar que desempenhem esta tarefa árdua, mas profundamente gratificante”, destacou o comandante-geral, coronel Francisco Cantarelli.

“Esses profissionais que se formam hoje começam um novo capítulo na história de Pernambuco. Estamos fazendo o maior investimento da história de Pernambuco tanto no Corpo de Bombeiros quanto em segurança público”, disse a governadora Raquel Lyra.

A corporação também mantém outros dois cursos em andamento: uma nova turma do CFO, com 36 alunos, e o Curso de Habilitação e Formação de Praças (CFHP), que prepara 322 futuros soldados. As formações devem ser concluídas em junho de 2026.

Ao todo, a reestruturação da segurança pública estadual prevê a entrada de mais de sete mil novos servidores até 2026, mais de 2,5 mil já estão nas ruas, cerca de três mil seguem em formação e o restante está em processo de matrícula.

Entre os novos aspirantes, 30 são homens e três são mulheres. O primeiro colocado da turma, aspirante BM Felipe Távora Rocha, disse que a formatura marca a realização de um projeto de vida. “Desde 2018 faço parte da corporação e, desde então, me encantei pela profissão a cada ocorrência e a cada pessoa que pude ajudar. Isso me deixava cada vez mais feliz e certo do caminho que queria seguir pelo resto da vida”, celebrou.

