Vai brincar Carnaval 2026 no Recife? Veja mapa dos principais pontos de animação e áreas de alimentação e serviços

Mapa mostra os pontos de folia e serviços no Recife (Divulgação )

Faltando um dia para o início do Carnaval 2026, a Prefeitura do Recife divulgou, nesta quarta (11), o mapa da folia, no Centro da cidade.

Nesse mapa, é possível encontrar os principais destinos de quem vai brincar o Carnaval 2026: o palco do marco zero, a Praça do Arsenal , além da Arena Gastronômica e Central de Serviços.

A arena foi instalada, este ano, no Armazém 14, e a Central do Artesanato, acabou sendo transferida para o Mirante do Paço.

Os novos locais são próximos à Ponte Giratória, já liberada à circulação, para garantir mais conforto e facilitar a mobilidade. Outras grandes novidades são o Polo Samba, que sai da Rua da Moeda e passa para o local mais conhecido como Parador, e o corredor de alimentação, com mais de 30 barracas, situado na Rua Domingos José Martins.

A nova localização da Arena Gastronômica garante uma estrutura totalmente climatizada, oferecendo mais conforto e diversão ao público.

Em parceria com a Abrasel-PE, o espaço funcionará entre os dias 12 e 17 de fevereiro, das 16h às 2h, reunindo gastronomia, serviços e programação cultural em um único ambiente. Além dos 14 restaurantes, oferecendo menus variados e acessíveis para atender aos foliões, a “Arena Gastrô” contará com serviços como caixa eletrônico 24 horas e ponto de achados e perdidos. O espaço também terá uma área dedicada ao público infantil, com fraldário, espaço para amamentação e área de recreação, reforçando o caráter inclusivo e familiar do evento.

“A nova Arena Gastronômica representa um salto de qualidade no Carnaval do Recife. Estamos entregando um espaço público de alto padrão e estrutura comparável à de grandes shoppings, algo inédito. Depois de anos, evoluímos muito e agora damos um passo ainda maior, oferecendo mais conforto, climatização, serviços e uma experiência gastronômica à altura da grandiosidade do nosso Carnaval”, afirma o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus.

A programação será ampliada com um palco interno, que receberá atrações culturais diversas, incluindo atividades voltadas para o público infantil. A Arena também abrigará o Espaço de Proteção contra o Trabalho Infantil, com ações de conscientização e prevenção, além da Sala de Direitos Humanos, voltada ao acolhimento e apoio a crianças e adolescentes desaparecidos.

Ao todo, a Arena Gastronômica reunirá 14 restaurantes, oferecendo menus variados e acessíveis para atender aos foliões. Em 2025, a parceria com a ABRASEL-PE resultou em um faturamento recorde de R$ 1,2 milhão, crescimento de 20% em relação ao ano anterior, com um público estimado de 56 mil pessoas atendidas.

O impacto econômico e social do espaço também é expressivo. Mais de 3,3 mil empregos diretos e indiretos foram gerados nas etapas de montagem e desmontagem da estrutura, além das contratações de atendentes, equipes dos restaurantes, seguranças e profissionais de limpeza.

