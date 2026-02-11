Carnaval 2026: Bloco Vassourão faz a lavagem simbólica do Sítio Histórico de Olinda nesta quinta (11)

Antes da abertura oficial do Carnaval de Olinda, o Bloco Vassourão ‘desfila’ pelas ruas da cidade; concentração é às 6h, no Mercado da Ribeira

Cerca de 100 garis participação do Bloco Vassourão nesta quinta, em Olinda (JAN RIBEIRO/PMO)

Antes da abertura oficial do Carnaval de Olinda, quem vai desfilar pelas ruas e ladeiras da cidade é o tradicional Bloco Vassourão, no começo da manhã desta quinta-feira (12), para promover a simbólica lavagem das ladeiras do Sítio Histórico.

Formado pelos garis da Prefeitura de Olinda, o cortejo tem concentração às 6h, no Mercado da Ribeira, marcando o início dos preparativos para a maior festa popular da cidade.

A operação contará com cerca de 100 trabalhadores, além do apoio de um caminhão compactador, um caminhão-pipa e uma varredeira mecânica, para realizar na limpeza das principais vias do Sítio Histórico.

Segundo a Prefeitura, mais do que um ato simbólico, o Bloco Vassourão representa a valorização dos servidores que atuam na linha de frente da manutenção da cidade e reforça a importância da limpeza urbana para o sucesso do Carnaval de Olinda, que recebe milhares de foliões todos os anos.

