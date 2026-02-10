Carnaval 2026: Recife realiza a 7ª edição do Ubuntu

A festividade celebra a ancestralidade negra com fé, música e tradição no carnaval do Recife

Ubuntu chega a sétima edição (Foto: Divulgação/Sérgio Bernardo/PCR)

O Bairro do Recife recebe, nesta quarta-feira (11), a 7ª edição do Ubuntu - uma celebração que reúne 28 grupos de afoxé para lavagem da Avenida Rio Branco com as águas de Oxalá. Será um momento de fé, celebração e pertencimento. A edição deste ano conta com participações especiais de Zezé Motta e Altay Veloso.

O projeto Ubuntu reverencia quem construiu caminhos para a preservação das tradições afro-brasileiras, em um ritual que manifesta proteção e boas energias para os dias de folia. A cerimônia terá início às 6h, e será coordenada por Mãe Fátima d’Oxum e Pai Marquinhos d’Ossaiyn, no Núcleo da Cultura Afro, no Pátio do Terço, no bairro de São José, com a preparação do banho de ervas.

A sacralização tem início ao som de oríkì, cânticos ancestrais e litúrgicos entoados por ialorixás e babalorixás dos afoxés.

A partir das 16h, os afoxés se reúnem para a lavagem da Avenida Rio Branco e seguem em cortejo até o Marco Zero, conduzindo o público em um ritual de purificação.

No caminho, os ogãs, músicos dos terreiros de diferentes nações das religiões de matriz africana, marcam o ritmo que faz as saias girarem e embalam o cortejo com proteção e boas energias para o período de Momo.

As crianças, conhecidas como erês, também ganham destaque, encantando o público e reafirmando a alegria que atravessa a tradição. Os cânticos seguem o ritmo ijexá, são entoados em iorubá e exaltam entidades como Iemanjá, Exu, Oxóssi, Xangô, Ogum, Nanã, Oxum e Iansã.

A chegada ao Marco Zero dialoga com outra grande apresentação do Carnaval, o Tumaraca, reafirmando o Recife como um dos principais palcos da cultura afro-brasileira.

O Ubuntu é uma iniciativa foi idealizada por Carmem Virgínia, iabassê do Afoxé Ogbon Obá e proprietária do Altar Cozinha Ancestral, a partir da articulação com lideranças dos afoxés.

Homenageada no Carnaval do Recife 2026, Dona Carmem tem a trajetória reconhecida por fortalecer a valorização da cultura negra.

“O Ubuntu é um ato de amor e de afirmação do povo negro no carnaval e na cidade. A gente vai às ruas para honrar quem veio antes, ocupar espaços com respeito e lembrar que a cultura afro-brasileira é fundamento da nossa identidade e precisa ser reconhecida, protegida e valorizada. A lavagem com as águas de Oxalá também é um pedido de paz, proteção e caminhos abertos, para que esse legado siga vivo, forte e presente no futuro”, afirma Carmem Virgínia.

Entre os destaques, o Ubuntu presta homenagem a Mãe Beth de Oxum, Patrimônio Vivo de Pernambuco; ao Afoxé Alafin Oyó, também Patrimônio Vivo de Pernambuco; e ao Afoxé Ylê de Egbá, Patrimônio Vivo da Cidade do Recife, reconhecendo trajetórias fundamentais para a preservação e continuidade das tradições afro-brasileiras.

A coordenação é realizada por uma comissão representativa que integra o Comitê dos Afoxés do Recife e RMR (COAFRE) e a União dos Afoxés de Pernambuco (UAPE), reunindo nomes como Marcos Silva, Jorge Féo, Dario Júnior, Vanessa Silva, Inaldo Costa, Lorival Santos e Mãe Fátima d’Oxum.