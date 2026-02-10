Carnaval 2026: Galo da Madrugada terá Ala da Acessibilidade, com audiodescrição e intérpretes de libras

A expectativa para o Carnaval 2026 é de que cerca de 300 participantes desfilarão com trio elétrico exclusivo, apoio de audiodescrição, intérpretes de Libras e equipe especializada durante o Galo da Madrugada

Carnaval 2026: Bloco do Galo da Madrugada terá ala da acessibilidade pelo segundo ano consecutivo (Foto: Marina Torres/DP)

O Galo da Madrugada volta às ruas do Recife neste sábado (14) com a Ala da Acessibilidade, pelo segundo ano consecutivo, com audiodescrição, intérpretes de Libras e equipe de apoio especializada.

O desfile, que começa às 9h no Forte das Cinco Pontas, reúne o tema “Frevo no Planeta Galo” e deve levar mais de 2,5 milhões de foliões ao Centro da capital pernambucana. O desfile terá como foco a inclusão, sustentabilidade e a participação de mais de 1.200 artistas.

O desfile terá cerca de nove horas de programação ao longo de aproximadamente 6,5 quilômetros pelas principais vias do Centro, incluindo Rua Imperial, Avenida Dantas Barreto, Avenida Guararapes e Rua do Sol.

Segundo o presidente da agremiação, Rômulo Meneses, a estrutura contará com 30 trios elétricos, seis carros alegóricos e mais de 1.200 artistas se apresentando simultaneamente.

O vice-presidente Rodrigo Meneses afirma que o planejamento deste ano reforça três pilares: segurança, sustentabilidade e acessibilidade.

Para garantir a operação, serão 2,5 mil seguranças privados, 200 diretores de apoio, mais de 100 profissionais de saúde, cinco postos médicos e dez ambulâncias, além de integração com órgãos públicos de segurança e trânsito.

A expectativa é de geração de cerca de 5 mil empregos diretos e mais de 30 mil indiretos, especialmente no comércio informal. Também haverá pontos fixos de venda de bebidas e insumos para ambulantes em áreas estratégicas do percurso.

Sustentabilidade como tema central

Nesta edição de 2026, o meio ambiente é trazido como eixo do enredo.

As alegorias e fantasias foram produzidas com materiais recicláveis e reaproveitados, como garrafas PET, papelão, CDs e chapas plásticas.

O carro abre-alas terá um galo com seis metros de altura, o maior já produzido para o bloco, acompanhado por símbolos ligados à preservação dos rios, mares e biomas brasileiros.

O desfile também contará com coleta seletiva em parceria com cooperativas de catadores, que receberão apoio logístico e compra direta dos materiais recolhidos.

Outra meta é a compensação total das emissões de carbono geradas pelo evento, prática que vem sendo adotada nos últimos anos, conforme Rodrigo Meneses.

Inclusão e acessibilidade ampliadas

Pelo segundo ano consecutivo, o bloco terá a Ala da Acessibilidade, formada por pessoas com deficiência.

Segundo o presidente, a expectativa é de cerca de 300 participantes, que desfilarão com trio elétrico exclusivo, audiodescrição, intérpretes de Libras e equipe de apoio especializada.

Programação musical e homenagem

Entre os artistas confirmados estão nomes tradicionais do carnaval pernambucano, como Almir Rouche, André Rio, Nena Queiroga, Nonô Germano, Michelle Melo e maestros Spok e Forró, além de convidados de outros estados.

O desfile também prestará homenagem ao músico Marcelo Melo, fundador do Quinteto Violado, que completa 80 anos.

Confira as atrações dos trios elétricos (Ordem de desfile)

Orquestra Metais / convidados: Ed Carlos, Irah Caldeira e Tiago Asfora (Trio da Acessibilidade - acompanha a ala de PCD’s)

Gustavo Travassos / convidados: Juba Valença, Luizinho de Serra, Laís Senna, Don Tronxo e Cassius Cavalcanti

Raphaela Santos / convidada: Lari Lauany

André Rio / convidados: Carla Rio, Mônica Ferraz, Uana, Liv Moraes e Ciel Santos

Nena Queiroga

Elba Ramalho

Almir Rouche / Rômulo Santaray

Spok / convidadas: Priscila Senna e Letícia Bastos

Asas da América

Orquestra Popular do Recife, Almério e Flaira Ferro / convidado: Chico César

Marron Brasileiro

Geraldinho Lins

Quinteto Violado / convidados: Marina Mar, Bia Medeiros, Tyson Jr e Gutto Pimenta

Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério

Nonô Germano / convidados: Dinah Santos, Poli, Clau Malu e Edu Alves

Gerlane Lops / convidado: Rafa Grun

Michelle Melo / convidado: MC Dread, Banda Kitara, George Gigi, Vitória Kelly, Bianka Nicole e Karla do Barui

Bia Villa-Chan / convidados: Marquinhos Maraial e Rubens Mendes

Romero Ferro

Silvana Salazar

Banda Som da Terra / convidada: Karla Karolla

Banda Inove

Banda Kid Camaleão / convidado: Victor Camarote

Fabiana Pimentinha / convidados: Marlene Andrade, Gaby Lapenda, Maria Fulô e Rafael Lua

Cinthia Barros e Loirão / convidado: Anderson Ribeiro

Banda Tentação e Noara Marques / convidado: Serginho Alves

Banda Pinguim

Telmo Santiago e Gui Menezes

Maestro Lúcio Azevedo / convidados: Felipe Arruda e Danny Feitosa

Nego Thor / convidados: Jefferson Rouche e Luiza Pérola

