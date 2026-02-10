Carnaval 2026: Olinda anuncia 152 câmeras e uso de drones na operação de segurança

Das 152 câmeras, 126 serão instaladas em 39 totens espalhados no Sítio Históricos de Olinda; outros 26 equipamentos serão adicionados em pontos estratégicos para segurança do Carnaval 2026

As câmeras estão sendo instaladas em totens distribuídos no Sítio Histórico de Olinda (DIVULGAÇÃO/SECOM OLINDA)

A Prefeitura de Olinda anunciou, nesta terça-feira (10), o funcionamento de 152 câmeras de segurança com ativação das Centrais de Videomonitoramento como parte da operação especial de segurança para o Carnaval 2026.

Das 152 câmeras, 126 serão instaladas em 39 totens espalhados no Sítio Histórico. Outros 26 equipamentos serão adicionados em pontos estratégicos.

Conforme a Prefeitura, todas as câmeras terão imagens compartilhadas em tempo real entre os órgãos de segurança para reforçar o monitoramento durante os dias de festa.

Além da ampliação da cobertura, os totens também oferecerão Wi-Fi gratuito para foliões e turistas em pontos estratégicos da cidade.

As centrais estarão distribuídas em bases operacionais de Olinda e do Recife, garantindo integração entre forças municipais e estaduais.

Drones

Pelo segundo ano consecutivo, a Secretaria de Defesa Social (SDS) também atuará com drones em três pontos fixos, com transmissão ao vivo via Wi-Fi para centros de controle.

São eles:

Em frente ao Palácio dos Governadores;



Em frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Inovação e Turismo;



No Alto da Sé.

O executivo olindense promete também reforço na Guarda Municipal, que atuará de forma integrada com a Polícia Militar e demais órgãos.

Serão 90 guardas por turno de 8 horas, ao longo do período carnavalesco.

