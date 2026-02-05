Pedestre morre após ser atropelado por moto e arremessado a vários metros de distância em Jaboatão

Atropelamento aconteceu nesta quinta (5), na PE-17, em Engenho Velho

Atropelamento aconteceu nesta quinta (5), na PE-17, em Engenho Velho. (Reprodução/Câmera de segurança)

Um homem morreu, nesta quinta (5), após ser atropelado por uma moto, na rodovia PE-17, em Engenho Velho, Jaboatão dos Guararapes. O piloto da moto ficou ferido na colisão, que foi registrada por câmeras de segurança.

Ele foi levado para um hospital particular no Recife.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para essa ocorrência. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Como foi

O vídeo mostra o pedestre tentando atravessar a rodovia. Ele carregava pacotes nos ombros.

Mesmo percebendo a chegada da moto, no sentido contrário, ele passa pela pista, de mão-dupla, e acaba sendo atingido. O pedestre é arremessado a vários metros de distância. O piloto cai da mata e “se arrasta” pela rodovia.