"O carnaval sempre esteve dentro da minha alma e coração", diz Alceu Valença antes de comandar Maluco Beleza
Recife recebe pela segunda vez o Bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu Valença, neste domingo (8), na Rua da Aurora, no Centro da capital
Publicado: 08/02/2026 às 16:13
Alceu concedeu entrevista antes do desfile, neste domingo (8) (Crys Vianna/DP)
O Bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu Valença, embala foliões na tarde deste domingo (8), na Rua da Aurora, no Centro do Recife.
Antes de se apresentar pela segunda vez com a prévia na capital pernambucana, o cantor recebeu a imprensa e destacou a relação com o carnaval.
“O carnaval sempre teve dentro da minha alma, no meu coração”, disse a voz de Anunciação.
Alceu também exaltou o que significa se apresentar para os fãs, ano após ano.
“Eu gosto demais de fazer show. Para mim show é energia, fantasia, alegria, é uma coisa muito boa para alma, para o espírito. Eu acho que quando estou cantando, vou alegrar a multidão que me acompanha”, continuou.
A estreia do Bicho Maluco Beleza no Recife ocorreu no ano passado e reuniu 700 mil pessoas. Neste domingo (8), Alceu adiantou o que será tocado para o público.
“Vou tocar frevo de bloco, frevo de rua, maracatu, e até ciranda, que foi incorporada dentro do nosso carnaval pernambucano”, revelou.
Lenine, Almério, Larissa Lisboa e Juba Valença são os convidados especiais que subirão ao trio elétrico para se juntar a Alceu na Folia.
“Apronte sua fantasia que eu afino o meu pandeiro, vamos brincar todo dia: em Olinda, no Bloco do Beijo, no Recife, na beira do Cais, nos entregar ao desejo, de janeiro a janeiro sem assossego, carnaval, para mim, pode ser qualquer dia do ano”, convidou Alceu.
80 anos de Alceu
O Carnaval de 2026 antecede um momento importante da carreira do cantor, que completa 80 anos em julho. Destes, mais de 50 foram destinados à música.
Em comemoração à marca, Alceu lançou a turnê “80 Girassóis”, que passará por 10 cidades em todo o Brasil. Em Recife, ele se apresenta em 15 de maio.
“Os 80 Girassóis é um show no qual vou mostrar várias etapas da minha carreira. É exatamente isso que eu queria”, comentou.