Carnaval 2026: Recife festeja Dia do frevo com mais de 30 atrações na segunda (9)
Passistas, orquestras, troças carnavalescas, clubes de bonecos, blocos líricos e outras expressões do ritmo vão contagiar a cidade na segunda
Publicado: 08/02/2026 às 15:04
Elisa Arruda, passista de frevo da Escola de Frevo do Recife, em 2024 (Ricardo Fernandes/ARQUIVO DP)
O Recife vai festejar o Dia do Frevo, na segunda (9), com mais de 30 atrações.
A informação é da Prefeitura do Recife, que preparou ações gratuitas das 8h às 19h30.
A programação especial foi dividida em quatro atos: Alvorada dos Passistas, Almoço com Frevo, Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas e finalizando com a Apoteose dos Alegres Flabelos.
Como será
A saudação ao frevo tem início às 8h, com saída da Alvorada dos Passistas na Praça e Sinal do Derby.
Entre 8h e 10h, companhias de dança, orquestras e passistas levarão a festa a um dos pontos mais movimentados da cidade. Participam da Alvorada as Orquestras Frevo Zen, Som Brasil Banda Show e Trilha Nordestina, que irão embalar os passos de grupos como Cia Dança Perna de Palco e Nordeste Cia de Dança, entre outros.
A partir das 15h é hora de Almoço com o Frevo. Na Praça do Arsenal, irão se encontrar a Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda e o Clube de Boneco seu Malaquias.
A eles irão se unir a Cia de Dança Trapiá e a Escola de Frevo do Recife. Ao final da tarde, ainda no Bairro do Recife, é a hora do Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas. Entre 17h e 18h30, mais de dez agremiações e grupos musicais e de dança irão percorrer o circuito Rio Branco - Arsenal. Entre os brinquedos e brincantes, Madeira do Rosarinho, Clube Carnavalesco Misto Pão Duro, Passistas de Zenaide Bezerra e Bloco Carnavalesco Lírico Edite no Cordão. A partir das 18h, a Praça do Arsenal sedia a Apoteose dos Alegres Bandos (Vide programação).
A iniciativa busca convidar a cidade a ouvir, sentir e dançar o frevo, reforçando a identidade cultural recifense e a importância desse Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro e da Humanidade. Lélis reforça que, para além da festa, o frevo tem uma importância de cidadania para todos os recifenses e pernambucanos. “Por isso ele merece, ele é um patrimônio e precisa ser celebrado e ser memorado e rememorado sempre”. A festa promete emoção e energia, garantindo um espetáculo vibrante para quem estiver nas ruas e calçadas acompanhando a passagem desse grande cortejo.
Data
O frevo é celebrado em duas datas distintas. A primeira, comemorada no Recife, Pernambuco, ocorre em 9 de fevereiro e faz referência ao trabalho do pesquisador e escritor Evandro Rabello. Segundo seus estudos, essa foi a data em que o termo "frevo" apareceu pela primeira vez na imprensa, em 1907, no Jornal Pequeno. Na época, a palavra designava uma música criada para uma agremiação carnavalesca chamada Empalhadores do Feitosa.
Já a segunda data, 14 de setembro, é uma comemoração de âmbito nacional. Ela homenageia o jornalista Osvaldo Almeida, responsável por nomear essa manifestação cultural como "frevo". O termo surgiu da corruptela da palavra "frever", usada popularmente para descrever a efervescência das ruas durante o carnaval. A partir disso, o frevo passou a englobar todas as expressões ligadas a essa tradição carnavalesca.
Programe-se
ALVORADA DOS PASSISTAS
PRAÇA DO DERBY E SINAL DO DERBY
08:0010:00CIA PE-NAMBUCO DE DANÇA - PASSISTAS
08:0010:00CIA AAZ
08:0010:00CIA DE DANÇA FREVO CIRCULAR
08:0010:00CIA DE DANÇA NO RITMO DO COMPASSO
08:0010:00STUDIO 08 DE DANÇA
08:0010:00GRUPO CULTURAL BALAIO NORDESTINO
08:0010:00GRUPO DE FREVO SOMBRINHA NO AR
08:0010:00NORDESTE CIA DE DANÇA
08:0010:00BALÉ FOLCLÓRICO DE PERNAMBUCO
08:0010:00CIA DE DANÇA PERNA DE PALCO
08:0010:00IMPERIO FREVO ORQUESTRA
08:0010:00ORQUESTRA TRILHA NORDESTINA
08:0010:00ORQUESTRA FREVO ZEN
08:0010:00ORQUESTRA SOM BRASIL BANDA SHOW
ALMOÇO COM FREVO
PRAÇA DO ARSENAL
13:0015:00"TROÇA CARNAVALESCA MISTA ABANADORES DO ARRUDA"
13:0015:00CLUBE DE BONECO SEU MALAQUIAS
13:0015:00CIA DE DANÇA TRAPIÁ E ESCOLA DE FREVO DO RECIFE
DESFILE DE AGREMIAÇÕES, ORQUESTRAS E PASSISTAS
CORTEJO DA RIO BRANCO PARA O ARSENAL
17:0017:30ORQUESTRA, FORROZÃO E BANDA SÓ MULHERES
17:0017:30CIA OGUM ODÉ
17:0017:30CAPIBARIBE FREVO ORQUESTRA
17:0017:30CIA DANÇANTES DO PASSO
17:0018:30CLUBE CARNAVALESCO MISTO PÃO DURO
17:0018:30BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO EDITE NO CORDÃO
17:0018:30BLOCO EU QUERO MAIS
17:0018:30"CLUBE CARNAVALESCO MISTO GIRASSOL DA BOA VISTA
17:0017:30PASSISTAS ZENAIDE BEZERRA
17:0017:30ORQUESTRA FREVÁRZEA
17:0018:30"TROÇA CARNAVALESCA MISTA ABANADORES DO ARRUDA
17:0018:30CLUBE DE BONECO SEU MALAQUIAS
17:0018:30MADEIRA DO ROSARINHO
APOTEOSE DOS ALEGRES BANDOS
PRAÇA DO ARSENAL (PALCO)18:0019:30BLOCO FLABELO ENCANTADO
18:0019:30BLOCO LÍRICO COM VOCÊ NO CORAÇÃO
18:0019:30BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO SEMPRE FELIZ
18:0019:30"BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO BOEMIOS DA BOA VISTA
18:0019:30BLOCO CARNAVALESCO FLORES DE PAULISTA
18:0019:30BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO VERDE LINHO
18:0019:30DAVID RODRIGUES