Carnaval 2026: Olinda ainda está sem decoração a uma semana da abertura oficial da festa

Atrações e shows do Carnaval 2026 de Olinda têm início em uma semana, e a cidade segue sem decoração ou palcos montados. Prefeita afirma que tudo será "entregue em tempo hábil"

Avenida da Liberdade, próximo à Praça do Carmo, ainda não recebeu decoração (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A uma semana do início do Carnaval de 2026, Olinda ainda está sem decoração para os festejos de momo. Pontos tradicionalmente conhecidos e visitados pelos foliões, como a Avenida da Liberdade, Praça do Carmo, Rua 15 de Novembro, e a Prefeitura olindense, ainda não estão a caráter para receber as quatro milhões de pessoas esperadas entre os dias 12 e 18 de fevereiro.

O Diario de Pernambuco percorreu o Sítio Histórico de Olinda nesta quinta (5) e constatou a situação. Na Praça do Carmo, principal polo carnavalesco do município, onde também funciona o Polo Gastronômico, a montagem do palco está no início, sem nenhuma outra ação de produção ou decoração.

O que diz a prefeita

Questionada sobre algumas licitações lançadas nesta semana pela Prefeitura de Olinda para serviços de organização e montagem do Carnaval, que acabou gerando dúvidas sobre a entrega da cidade devidamente pronta a tempo da festa, a prefeita Mirella Almeida (PSD), afirmou que a gestão atuou “em tempo hábil para entregar o compromisso”.

“O Polo do Carmo já tem a estrutura sendo toda montada, também já tem decoração na rua. Tudo isso tem um prazo e às vezes essa questão de licitação tem uma burocracia a mais, mas no tocante ao que foi noticiado, a gente tá falando especificamente daqueles palcos que a gente dá apoio a algumas vozes, algumas agremiações. Os nossos palcos oficiais já estão com a licitação toda coordenada, finalizada em tempo hábil para que a gente consiga entregar o nosso compromisso”, disse.

A declaração foi dada pela chefe do executivo olindense nesta quinta (5), durante a coletiva de imprensa realizada no Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro, para divulgação dos serviços do Carnaval 2026 da Marim dos Caetés.

Investimento

Ainda conforme as informações repassadas pela prefeita Mirella Almeida (PSD), esta edição do Carnaval de Olinda deve contar com investimentos de R$ 14 milhões.

“O Carnaval de Olinda sempre gira em torno de uma média de R$ 5 milhões (de investimento próprio). Nos últimos anos, tinha uma arrecadação estimada em R$ 8 a 10 milhões de patrocínio. Isso fazia com que a gente também tivesse que aportar um valor importante da fonte de recurso próprios. Esse ano otimizamos, baixamos o custo do nosso carnaval, cortamos na própria carne, às vezes diminuindo algumas situações para conseguir dar mais efetivamente esse olhar especial à cidade, à cultura popular, a quem faz o Frevo, Maracatu, Afoxé e também organizando melhor essa questão da captação de recurso. Hoje a gente já conseguiu mais de R$ 14 milhões”, comentou Almeida.