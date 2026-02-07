Carnaval 2026: Mesmo com muita chuva, Corrida dos Bonecos Gigantes faz a festa em Olinda

Mesmo sob chuva, competição entre os bonecos gigantes lotou a Rua de São Bento e consagrou vencedores nas categorias pesado, leve e mascote, neste sábado (7)

Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda, categoria pesado (Fotos: Crysli Viana/ DP Foto)

Sob chuva, emoção e muito frevo, a tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda tomou conta da manhã deste sábado pré-Carnaval (7) e transformou a Rua de São Bento em um verdadeiro espetáculo de tradição, disputa e histórias de família.

Mesmo com o atraso de uma hora no início da prova, prevista para às 12h, por causa das chuvas, os foliões lotaram a plateia torcendo, cantando e vibrando pela competição.

Na categoria pesado, quem brilhou foi Wallison Bruno Costa, que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar carregando um boneco do cantor Léo da Bodega. A vitória teve um sabor especial: mais do que força física, Bruno carregou na corrida o legado da sua família, que sobe no pódio da corrida há mais de uma década. “Eu já sabia que ia ganhar”, disse, emocionado, logo após a chegada. “Não foi fácil sem ele. Mas o legado continua em casa.”

Antes do início da corrida, Bruno relatou ao Diario que teve uma preparação pesada de um mês para a corrida e ele já torcia para ter um bom resultado.

Bruno corre desde 2012, assim como o irmão William, campeão por sete anos consecutivos. Com William viajando e fora da disputa este ano, a responsabilidade caiu sobre Bruno, e ele não decepcionou. “A gente ganha mais uma história, mais uma vez”, resumiu o campeão, que se emocionou ao abraçar sua mãe comemorando a vitória.

A companheira, Andrea, acompanhou tudo de perto e contou que a pressão foi grande.

“Esse prêmio sempre esteve em casa. Este ano a responsabilidade veio em dobro, porque William estava fora. Psicologicamente foi difícil, mas ele carregou muito bem. Foi emocionante ver ele representar a família”, contou.

Ainda na categoria pesado, o segundo lugar ficou com o corredor Cauã, que recebeu R$ 2 mil em premiação. Já o terceiro lugar foi conquistado por Júlio Cezar, que competiu com o boneco Manoel Bandeira e levou para casa R$ 1,5 mil.

Na categoria leve, o primeiro lugar ficou com Elias Santana, que levou para casa R$ 2 mil. O segundo colocado foi Mateus, premiado com R$ 1,5 mil, e o terceiro lugar ficou com Macarrão, que recebeu R$ 1 mil.

Já na categoria mascote (feminina), a energia tomou conta do pódio. Vitória, que levou o boneco da Cobra do Santa Cruz, garantiu o primeiro lugar e o prêmio de R$ 800. “Sou campeã! Foi muito bom! O sentimento foi correr!”, comemorou, ainda ofegante, após cruzar a chegada. O segundo lugar ficou com Carol (R$ 400) e o terceiro com Bruna (R$ 200).

Antes da corrida principal, o público acompanhou uma novidade: a Red Bull Corrida de Gigantes, uma modalidade em estilo downhill, com percurso cheio de obstáculos. Nesta categoria, os competidores foram avaliados por jurados que levaram em conta criatividade, beleza do boneco, impacto visual, desempenho nos obstáculos e apresentação, reforçando o caráter artístico da prova.

