Carnaval 2026: agenda de Recife e de Olinda neste fim de semana tem Alceu e mais; veja
Prévias animam e preparam o público para os dias de carnaval.
Publicado: 07/02/2026 às 11:49
Gravação de DVD de Priscila Senna. no Marco Zero (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
Com o Carnaval 2026 cada vez mais perto, as prévias têm público cada vez maior e animado. No carnaval de Recife e Olinda, as festas que antecedem os dias de folia contam com grandes shows, como Alceu Valença, Alcione, Priscilla Santos e Raphaela Santos, além dos grandes eventos como as apresentações do Festival Pernambuco Meu País e Olinda Beer.
Programação da Folia
Recife
Festival Pernambuco Meu País (Terminal Marítimo de Passageiros, de 06 a 08/02)
07/02 (sábado)
16h30 - Cortejo Gigantes de Pernambuco com O Homem da Meia Noite, Galo da Madrugada e Bonecos Gigantes
18h30 - Orquestra do Maestro Duda, com Nonô Germano, André Rio e Marron
Brasileiro
20h30 - Frevo Mulheres: Nena Queiroga, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Natascha Falcão e Laís Senna 22h30 - Priscila Senna
0h30 - Raphaela Santos
08/02 (domingo)
17h30 - Bloco de Samba A Turma do Saberé
18h30 - Mulheres no Samba: Orquestra Recife de Bambas, Gabi do Carmo, Karynna Spinelli, Maria Pagodinho e Gerlane Lops
20h - Alcione
22h - Gloria Groove
Oh - Belo
Bloco Bicho Maluco Beleza
Pelo segundo ano consecutivo, o bloco Bicho Maluco Beleza ocupa a Rua da Aurora, na área central do Recife, neste domingo (08) às 16h. Segundo a Prefeitura do Recife, o bloco visa celebrar a diversidade musical, liberdade criativa e o espírito democrático da folia, com proposta inclusiva e atmosfera vibrante que reúne diferentes gerações de foliões.
Circuito Leda Alves de Cultura Popular
Buscando fortalecer a tradição do carnaval de rua, o Circuito Leda Alves de Cultura Popular retornou nesta sexta (6) e continua no final de semana das 15h em diante no sábado (07) e domingo (08). Nos dias de Carnaval, os desfiles serão das 15h às 20h.
Neste fim de semana, o Circuito Leda Alves de Cultura Popular terá a presença da Troça Carnavalesca Ceroula de Olinda, Troça Carnavalesca Mista (TMC) Cariri Olindense, entre outras agremiações de diversas manifestações carnavalescas.
Festival PREAMP
A 23ª edição do festival PREAMP, que aconteceu nesta sexta (06) e também vai rolar no sábado (07), a partir das 16h, no Cais da Alfândega, traz ao público shows com alguns dos nomes proeminentes da cena musical atual do Nordeste.
Com o tema ‘Conexão Nordeste’, o evento destaca a força criativa da região e reforça o compromisso com a promoção da música autoral nordestina. Este ano, sobem ao palco artistas como Luedji Luna e Martins, entre outros.
O evento é realizado pela Articulação Musical Pernambucana (AMP), com patrocínio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura do Recife e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.
A Mostra Musical traz os shows de seis atrações pernambucanas - Islan, O Cão, Dandara MC, Mestre Josivaldo Caboclo, Alice Counter e Rob Love -, selecionadas a partir de uma curadoria pensada a partir da diversidade e da necessidade da democratização do acesso aos palcos.
Blocos de pau e corda
Outra atração que comecou na sexta (6) e se estende para o sábado (7), são os tradicionais blocos de pau e corda da Praça do Arsenal, que irão desfilar pelo bairro do Recife com toda sua elegância de tecidos, cores e fios que remontam ao início do século XX.
No sábado, a programação contará também com um cortejo de flabelistas e flabelos, saindo pela Avenida Rio Branco, às 17h, percorrendo a Rua do Bom Jesus e chegando à Praça do Arsenal.
A partir das 18h, o público poderá acompanhar as apresentações do Bloco Flabelo Encantado, Bloco Lírico Flor do Tamarindo, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos e Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho. Cada agregação terá 30 minutos de evolução.
Confira os horários das apresentações na Praça do Arsenal:
Sábado (07)
18h – Bloco Flabelo Encantado
18h30 – Bloco Lírico Flor do Tamarindo
19h – Bloco Compositores e Foliões
19h30 – Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira
20h – Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos
20h30 – Bloco Lírico Seresteiros de Salgadinho
Encontro de Afoxés
No domingo (08), o Pátio de São Pedro receberá, a partir das 16h, mais uma edição dos Encontros de Afoxés. Durante a iniciativa, o público poderá vivenciar a força das tradições afro-brasileiras, em experiências marcadas pelo axé dos cânticos, dos tambores e dos movimentos que carregam séculos de espiritualidade, fé e resistência.
Os afoxés pernambucanos surgem como extensão do terreiro para a rua e constituem expressão viva da ancestralidade africana, do sagrado e da resistência negra.
Participam, respeitando a hierarquia tradicional: Afoxé Alafin Oyó (1983); Afoxé Ylê de Egbá (1986); Afoxé Filhos de Xangô – UAPE (1999); Afoxé Povo de Ogunté – UAPE (2000); Afoxé Oyá Alaxé (2004); Afoxé Oxum Jagurá (2005); Afoxé Omó Obá Dê (2005); Afoxé Elegbará (2006); Afoxé Ogbô Obá (2007); Afoxé Yami Balé Gilê (2007); Afoxé Omo Inã (2012); Afoxé Obá Iroko – UAPE (2012); Afoxé Babá Orixala Funfun (2012); Afoxé Ara Omim (2014); Afoxé Aféfé Lagbará (2016); Afoxé Omolu Pa Kérù Awo (2016).
Palco Frei Caneca
A Praça do Arsenal também sediará neste domingo (08), a partir das 17h, mais uma edição do Palco Frei Caneca. O evento irá trazer os artistas locais em um show gratuito no coração da cidade.
Festival Pré no Reggae
Também no domingo (08), o Cais da Alfândega irá receber a 18ª edição do Festival Pré no Reggae, uma das mais aguardadas prévias carnavalescas gratuitas destinada a quem gosta do ritmo jamaicano.
O evento, que inicia a partir das 17h, terá apresentações de Dona Bagga, que irá convidar a cantora Mali e Rico Dujanga; Takafaire; Manga Rosa; Dj Hal; Dj Favela e Dj Armandinho.
Confira a programação de Olinda
Sábado (07/02)
Cortejo – Corrida dos Bonecos Gigantes
Local: Ribeira
Concentração: 6h
Saída: 8h
Cortejo – Bloco Infantil Casa da Vovó
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 8h
Saída: 9h
Cortejo – Mangue Beatinho
Local: Praça da Abolição
Concentração: 9h
Saída: 10h
Cortejo – Troça Quanta Lancheira
Local: Centro Luiz Freire
Concentração: 11h
Saída: 14h30
Cortejo – Bloco de Carnaval de Fernanda Spacca
Local: Rua Prudente de Morais
Concentração: 11h
Saída: 16h
Cortejo – Fui Ajeitar e Piorei
Local: Em frente ao Botequim Dona Chita – Quatro Cantos
Concentração: 12h
Saída: 15h30
Cortejo – Bloco da Associação de Proteção Veicular Grupo Ello
Local: Sede da Pitombeira
Concentração: 12h
Saída: 14h
Cortejo – Festa na Comunidade da Vila São Bento
Local: Rua Presidente Kennedy, nº 46
Concentração: 13h
Saída: 16h30
Cortejo – Apresentação Economia na Folia (SEDEPE)
Local: Praça Laura Nigro
Concentração: 15h
Saída: 16h
Cortejo – Troça Carnavalesca Mista O Peneirão
Local: Quatro Cantos
Concentração: 15h
Saída: 16h30
Cortejo – A Vaidosa – Troça Carnavalesca
Local: Rua 27 de Janeiro (Sede da Pitombeira)
Concentração: 15h
Saída: 16h
Cortejo – TCM Carlitos de Olinda
Local: Largo do Amparo (Bar do Ró)
Concentração: 16h
Saída: 19h
Cortejo – Comemoração de Aniversário
Local: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais
Concentração: 16h
Saída: 16h30
Cortejo – Calungada – Os Calungas Gigantes de Pernambuco
Local: Em frente à Prefeitura
Concentração: 16h
Saída: 18h
Cortejo – Batuques de Pernambuco
Local: Av. Liberdade
Concentração: 16h30
Saída: 17h
Cortejo – O Bloco Caiu na Rede é Sereia
Local: Barrio Café e Bar – Varadouro
Concentração: 19h
Saída: 19h
Cortejo – TCM Dono do Mundo
Local: Praça do Carmo
Concentração: 19h
Saída: 21h
Cortejo – O Dono do Mundo
Local: Praça do Carmo
Concentração: 19h
Saída: 21h
Cortejo – Orquestra de Oséas
Local: Praça do Carmo
Concentração: 21h
Saída: 21h30
Cortejo – Boneco Dono do Mundo
Local: Praça do Carmo
Concentração: 21h
Saída: 21h30
Ensaio – Orquestra de Frevo Saboeira
Local: Alto da Sé
Concentração: 16h
Ensaio – Casa das Rainhas
Local: Rua Prudente de Morais, nº 346
Concentração: 17h
Domingo (08/02)
Cortejo – TCM Tá Maluco
Local: Praça João Lapa (Varadouro)
Concentração: 10h
Saída: 10h
Cortejo – Os Linguarudos do Bonsucesso e o Boneco de Jorge Federal
Local: Largo do Amparo
Concentração: 12h
Saída: 16h
Cortejo – Bloco Dezesperados
Local: Comunidade Vila São Bento – Guadalupe
Concentração: 12h
Saída: 16h
Cortejo – Bateria Povoada
Local: Praça do Rosário
Concentração: 13h
Saída: 14h
Cortejo – Batadoní – Grupo de Percussão
Local: Praça da Abolição
Concentração: 15h
Saída: 16h
Cortejo – CEROULA
Local: Cruzeiro de São Francisco
Concentração: 15h
Saída: 15h
Cortejo – SAMBADEIRAS
Local: Ladeira da Misericórdia
Concentração: 14h
Saída: 15h
Cortejo – Bateria ADS Tsunami
Local: Av. Liberdade
Concentração: 14h
Saída: 16h
Cortejo – Bloco Aláfia
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 16h
Saída: 17h
Cortejo – Bloco Rango de Mãe, comida e alegria para todos!
Local: Rua 27 de Janeiro
Concentração: 16h
Saída: 17h
Cortejo – Pagodeiro Bolado
Local: Clube Vassourinhas
Concentração: 15h
Saída: 20h
Ensaio – Maracatu Badia
Local: Praça da Av. Liberdade (em frente à Biblioteca Pública)
Concentração: 13h
Ensaio – Afoxé Tèlá Òkó Ará Ejibô
Local: Beco ao lado do antigo Sanatório – Rua do Sol
Concentração: 15h
Ensaio – Balanço Enredo
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 17h