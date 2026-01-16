Corrida dos Bonecos Gigantes vai ganhar obstáculos inéditos

Marcado para o dia 7 de fevereiro, em Olinda, o evento faz um homenagem ao carnaval pernambucano

Bonecos gigantes disputam corrida nas ladeiras de Olinda. (Ricardo Ferrnandes/DP/D.A Press)

Uma rampa, uma gangorra e uma linha reta. Uma corrida de poucos metros que inclua esses tipos de obstáculos pode até parecer tranquila. Mas vencê-la carregando um boneco gigante, sob o sol escaldante de fevereiro, a torna um grande desafio. É isso que promete a Red Bull Corrida dos Gigantes, que acontece no dia 7 de fevereiro no Sítio Histórico de Olinda – dentro da agenda de prévias carnavalescas da Marim dos Caetés.



De acordo com a organização, o evento “propõe uma disputa lúdica e cheia de personalidade, onde arte popular, criatividade e espírito esportivo se encontram em um formato completamente inédito”. Para tanto, o percurso, estilo downhill, terá de obstáculos inspirados na cultura local. Referências regionais fazem parte do trajeto, tornando cada descida única e imprevisível. Aqui, criatividade pode ser tão importante quanto a velocidade.



Antes da largada, os participantes encaram outro desafio essencial: dar vida ao próprio boneco gigante. Seja criando a peça do zero ou levando um boneco já existente, cada participante terá que imprimir sua identidade inspirada nas tradições de Olinda, valorizando artesanato, identidade regional e paixão pela cultura local.



Todos os participantes serão escolhidos por meio de convite do curador do evento, Ubiratan José de Albuquerque Figueira, conhecido como Tam. A disputa acontece de forma individual, nas categorias feminina e masculina, em que todos os participantes enfrentam uma mesma ladeira, um por vez.

Todos serão avaliados individualmente, respeitando peso mínimo e máximo, conforme regulamento.

O tempo de descida é fundamental, mas não é o único critério.

Um corpo de jurados avalia, além de velocidade, critérios como criatividade, beleza do boneco, impacto visual e forma de apresentação, performance nos obstáculos - reforçando o caráter performático e artístico do evento.



A corrida terá início às 9h e acontece na Rua de São Bento, Varadouro, próximo ao prédio da prefeitura.