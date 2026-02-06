Pancadas de chuva devem atingir Pernambuco até sábado (7), alerta Apac

Pancadas de intensidade moderada, com possibilidade de chuva forte, podem atingir o estado entre a noite desta sexta-feira (6) e o sábado (7)

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso meteorológico de estado de observação para Pernambuco, alertando para a possibilidade de pancadas de chuva com intensidade moderada, podendo ser pontualmente forte. O comunicado é válido até este sábado (7).

De acordo com a previsão, as chuvas devem ocorrer principalmenPernambuco te durante a noite desta sexta-feira (6) e ao longo do sábado (7). As áreas com maior possibilidade de registros são o Sertão de Pernambuco, o Sertão do São Francisco, o Agreste, a Zona da Mata Norte e Sul, além da Região Metropolitana do Recife.

Diante do cenário, a Apac recomenda atenção redobrada da população, especialmente em áreas consideradas de risco, como encostas e locais sujeitos a alagamentos. A orientação é que os moradores sigam as instruções da Defesa Civil e fiquem atentos a novos comunicados oficiais.

O aviso faz parte do monitoramento contínuo das condições climáticas no estado e pode ser atualizado conforme a evolução do sistema meteorológico.