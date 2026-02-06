° / °
Grande Recife tem tempo fechado nesta sexta (6); veja onde mais choveu em 12 horas

Em algumas áreas da Zona Sul e da área central do Recife, vias ficaram alagadas, no começo da manhã desta sexta (6), como trechos das Avenidas Domingos Ferreira e Antônio de Góis, no Pina

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/02/2026 às 07:20

Na Cabanga, na área central do Recife, tempo estava fechado no início da manhã desta sexta (6) /Ricardo Novelino/DP

Na Cabanga, na área central do Recife, tempo estava fechado no início da manhã desta sexta (6) (Ricardo Novelino/DP)

Áreas do Grande Recife amanheceram com chuva nesta sexta-feira (6).

Em algumas áreas da Zona Sul e da área central, vias ficaram alagadas, como trechos das Avenidas Domingos Ferreira e Antônio de Góis, no Pina.

Na Caganga, era possível observar o tempo bem fechado, com nuvens pesadas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a previsão para esta sexta é de céu com nuvens ao longo do dia e temperatura máxima de 31 Graus Celsius.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que no Recife houve acúmulo de mais de 60 milímetros de chuva em um ponto da Zona Norte, nas últimas 12 horas.

Confira

  • Recife | 67,14 mm Torreão
  • Recife | 51,4 mm Compaz - Alto Sta. Terezinha 
  • Jaboatão dos Guararapes | 35,79 mm ( Muribeca)
  • Recife | 27,8 mm ([APAC] Sede)
  • Recife | 17,94 mm UPA Imbiribeira
  • Olinda | 17,32 mm Jardim Fragoso

 

