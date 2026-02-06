Grande Recife tem tempo fechado nesta sexta (6); veja onde mais choveu em 12 horas
Publicado: 06/02/2026 às 07:20
Na Cabanga, na área central do Recife, tempo estava fechado no início da manhã desta sexta (6) (Ricardo Novelino/DP)
Áreas do Grande Recife amanheceram com chuva nesta sexta-feira (6).
Em algumas áreas da Zona Sul e da área central, vias ficaram alagadas, como trechos das Avenidas Domingos Ferreira e Antônio de Góis, no Pina.
Na Caganga, era possível observar o tempo bem fechado, com nuvens pesadas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a previsão para esta sexta é de céu com nuvens ao longo do dia e temperatura máxima de 31 Graus Celsius.
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou que no Recife houve acúmulo de mais de 60 milímetros de chuva em um ponto da Zona Norte, nas últimas 12 horas.
Confira
- Recife | 67,14 mm Torreão
- Recife | 51,4 mm Compaz - Alto Sta. Terezinha
- Jaboatão dos Guararapes | 35,79 mm ( Muribeca)
- Recife | 27,8 mm ([APAC] Sede)
- Recife | 17,94 mm UPA Imbiribeira
- Olinda | 17,32 mm Jardim Fragoso