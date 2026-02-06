Mais uma cidade de Pernambuco tem chuva de granizo; Apac diz que é normal nesta época do ano

Depois de Serra Talhada ser atingida por chuva de granizo na quarta (04), foi a vez de moradores de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, registrar o fenômeno nesta quinta (05)

Após Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, registrar uma chuva de granizo durante uma forte precipitação na cidade, foi a vez de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste do Estado, também ser atingida por esse fenômeno meteorológico. Moradores do Distrito de Vila do Pará, zona rural do município, gravaram vídeos, nesta quinta-feira (05), que mostram as pedras de gelo caindo pela ruas da localidade.

Apesar do fenômeno ser incomum no município, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) afirmou que a chuva de granizo é comum em algumas regiões do estado nesta época do ano, algo que também aconteceu em Serra Talhada nesta quarta-feira (04).

Segundo a APAC, o granizo ocorre durante chuvas intensas associadas a nuvens do tipo cumulonimbus, nas quais fortes correntes de ar ascendente transportam gotículas de água para regiões de temperaturas muito baixas, provocando seu congelamento e a formação de pedras de gelo.

Essas partículas, segundo a agência, podem permanecer circulando no interior da nuvem, ganhando camadas sucessivas de gelo até atingirem peso suficiente para cair em direção ao solo.

Todo esse fenômeno geralmente é favorecido por condições de calor intenso, instabilidade atmosférica e grande diferença de temperatura entre a superfície e as camadas mais altas da atmosfera.

Além da chuva de granizo, vídeos divulgados por moradores nas redes sociais mostram uma chuva intensa na Vila do Pará.

Chuva de granizo em Serra Talhada

Em vídeos gravados por moradores de Serra Talhada na quarta-feira (04), é possível ver uma forte ventania durante uma chuva intensa que atingiu a cidade. Testemunhas relataram a ocorrência de trovões e queda de granizo no município durante a precipitação, que teria durado cerca de 30 minutos.

Nas imagens é possível ver árvores ao longo de uma via da cidade quase sendo arrancadas do solo pela intensidade da ventania.

