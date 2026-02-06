Inmet prevê chuva em todo o estado de Pernambuco até o domingo (8)
Alerta do Inmet aponta risco de chuva intensa em 56 municípios, incluindo Região Metropolitana, zonas da Mata Norte e Sul, e parte do Agreste
Publicado: 06/02/2026 às 11:41
Recife debaixo da chuva (Rafael Vieira/DP)
O alerta atualizado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado na manhã nesta sexta-feira (6), prevê chuva para todos os 184 municípios de Pernambuco até o domingo.
Do total, 56 municípios estão com alerta laranja, com grau de severidade de ‘Perigo’.
A previsão é de chuvas com acúmulo de 30mm a 60mm, a hora, ou 50mm a 100mm, o dia, com ventos intensos entre 60-100km/h.
A região em laranja no mapa de Pernambuco, no portal do Inmet, ocupa toda a Região Metropolitana do Recife, as zonas de Mata Norte e Sul, além de parte do Agreste.
Os outros 128 municípios estão em amarelo, com grau de severidade de ‘Perigo Potencial’.
É quando as chuvas têm acúmulo de água de 20mm a 30mm, hora, ou até 50mm, o dia, e ventos intensos entre 40-60km/h.
O alerta do Inmet, publicado na manhã desta sexta, tem validade até as 10h do domingo (8).
Confira os 56 municípios com previsão de chuvas intensas, conforme o Inmet:
Abreu e Lima
Água Preta
Aliança
Amaraji
Araçoiaba
Barra de Guabiraba
Barreiros
Bezerros
Bom Jardim
Bonito
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Carpina
Caruaru
Casinhas
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Cortês
Cumaru
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Frei Miguelinho
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itaperuna
Itapetim
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Limoeiro
Macaparana
Machados
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Passira
Paudalho
Paulista