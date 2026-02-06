Inmet prevê chuva em todo o estado de Pernambuco até o domingo (8)

Alerta do Inmet aponta risco de chuva intensa em 56 municípios, incluindo Região Metropolitana, zonas da Mata Norte e Sul, e parte do Agreste

Recife debaixo da chuva (Rafael Vieira/DP)

O alerta atualizado do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado na manhã nesta sexta-feira (6), prevê chuva para todos os 184 municípios de Pernambuco até o domingo.

Do total, 56 municípios estão com alerta laranja, com grau de severidade de ‘Perigo’.

A previsão é de chuvas com acúmulo de 30mm a 60mm, a hora, ou 50mm a 100mm, o dia, com ventos intensos entre 60-100km/h.

A região em laranja no mapa de Pernambuco, no portal do Inmet, ocupa toda a Região Metropolitana do Recife, as zonas de Mata Norte e Sul, além de parte do Agreste.

Os outros 128 municípios estão em amarelo, com grau de severidade de ‘Perigo Potencial’.

É quando as chuvas têm acúmulo de água de 20mm a 30mm, hora, ou até 50mm, o dia, e ventos intensos entre 40-60km/h.

O alerta do Inmet, publicado na manhã desta sexta, tem validade até as 10h do domingo (8).

Confira os 56 municípios com previsão de chuvas intensas, conforme o Inmet:



Abreu e Lima

Água Preta

Aliança

Amaraji

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Bezerros

Bom Jardim

Bonito

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Carpina

Caruaru

Casinhas

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Cortês

Cumaru

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Frei Miguelinho

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itaperuna

Itapetim

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Limoeiro

Macaparana

Machados

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Passira

Paudalho

Paulista