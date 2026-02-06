Comunidade de Casa Amarela protesta contra retirada de posto de saúde; prefeitura avalia situação

manifestantes seguiram para a Prefeitura do Recife, onde aguardam reunião com representantes da Secretaria de Saúde

Usuários do posto de saúde pedem que prefeitura mantenha a unidade no bairro (Marília Parente/DP)

Na manhã desta sexta-feira (6), a comunidade de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, realizou um protesto contra a retirada do posto de saúde Mário Ramos da Praça do Trabalho, localizada no bairro. Após fecharem uma das faixas da Avenida Norte, sentido Centro, os manifestantes seguiram para a Prefeitura do Recife, onde aguardam reunião com representantes da Secretaria de Saúde.

“A gente tá reivindicando o direito ao nosso posto de saúde. Tão tirando daqui para botar na Vila dos Comerciários, que fica no bairro da Tamarineira. Tem pessoas que não tem condições físicas nem financeiras de chegar até lá”, diz o autônomo Mariano Tomé, um dos usuários da unidade.

Com um abaixo-assinado de mais de 570 assinaturas pela permanência do posto em mãos, os manifestantes informaram que participaram de uma reunião com o Distrito Sanitário 3, da Prefeitura do Recife, na última quinta-feira (6), para discutir a questão. Com mais de 60 anos no local, o posto de saúde passou por uma requalificação em outubro do ano passado, com investimento público de R$ 1,1 milhão.

“De repente, a gente descobre que vai ter que sair para Vila dos Comerciários para fazer exame de sangue. Estamos tristes e desanimados com isso”, lamenta a dona de casa Rosimere Pinheiro, que mora há quase 50 anos na Praça do Trabalho.

Prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife confirmou que se reuniu com a população para ouvir as demandas da comunidade. Segundo a gestão municipal, as contribuições foram registradas e estão em análise técnica.

“Após essa avaliação, serão definidos os encaminhamentos adequados para encontrar a melhor solução, garantindo atendimento integral de qualidade para os usuários da unidade de saúde, que está ganhando mais equipes de saúde da família, de saúde bucal e ampliando horário de funcionamento, e do Centro de Prevenção Tratamento e Reabilitação de Alcoolismo (CPTRA)”, diz o posicionamento.

