Vídeo mostra a força dos ventos durante chuva de granizo que atingiu Serra Talhada, Sertão de Pernambuco

Imagens registradas na tarde desta quarta-feira (4), mostram uma forte ventania que quase arranca árvores do solo

Vídeo mostra a força dos ventos durante chuva que atingiu Serra Talhada, Sertão de Pernambuco (Reprodução/redes sociais)

Vídeo mostra a força dos ventos durante a forte chuva que atingiu o município de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, na tarde desta quarta-feira (4).

Imagens gravadas por moradores mostram árvores ao longo de uma via da cidade quase sendo arrancadas do solo pela intensidade da ventania.

Testemunhas relataram a ocorrência de trovões e queda de granizo. A informação ainda é de que o temporal tenha durado cerca de 30 minutos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, por conta das chuvas e da ventania uma árvore de aproximadamente 8 metros desabou na BR-232, na altura do viaduto, o que provocou engarrafamento na região.

Pelo menos três viaturas foram enviadas paa atender a ocorrência no local. Com o uso de motosserras e ferramentas de corte a rodovia foi desobstruída.

As precipitações começaram por volta das 16h e, pouco depois, também foram registradas quedas de energia no município.