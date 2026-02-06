PF investiga suspeita de fraude em investimentos da Previdência do Amapá

Operação Zona Cinzenta investiga aplicação de R$ 400 milhões em Letras Financeiras do Banco Master. .Estão sendo investigados os crimes de gestão temerária e de gestão fraudulenta

Polícia Federal (Polícia Federal/divulgação)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta sexta-feira (5), a Operação Zona Cinzenta.

A meta é apurar possíveis irregularidades na gestão de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Amapá (RPPS/AP).

A apuração envolve a aplicação de R$ 400 milhões de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Estado em Letras Financeiras emitidas pelo Banco Master, operação considerada de alto risco.

Policiais federais cumprem quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara de Justiça Federal, no município de Macapá.

Estão sendo investigados os crimes de gestão temerária e de gestão fraudulenta.

O Banco Master foi liquidado em novembro pelo Banco Central, que identificou uma profunda crise de liquidez — a instituição não tinha recursos suficientes para honrar compromissos, como o pagamento a clientes e investidores.

A operação busca esclarecer se houve prejuízo ao patrimônio público e identificar os responsáveis pelas decisões investigadas.

A Polícia Federal informou ainda que as apurações continuam e que novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço do inquérito.