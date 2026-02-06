Parte de prédio desaba após incêndio em Caruaru, no Agreste; Bombeiros retiraram pessoas da área
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve o colapso parcial da estrutura, no bairro de Vila Kenedy. Incêndio aconteceu em prédio comercial, na quinta (5)
Publicado: 06/02/2026 às 07:41
Parte de prédio comercial desabou em Caruaru (Reprodução)
Parte de um prédio desabou após um incêndio em Caruaru, no Agreste. O fato aconteceu na noite de quinta (5).
Segundo o Corpo de Bombeiros, houve o colapso parcial da estrutura, no bairro de Vila Kenedy.
A corporação disse que foram feitos o isolamento da edificação e a retirada das pessoas que viviam no local e nas casas da vizinhança. Não houve relato de feridos.
Como foi
Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 15h de quinta para atender a um incêndio em um estabelecimento comercial.
O sinistro ocorreu em um depósito de tecidos localizado em um edifício de quatro pavimentos.
Atuaram na ocorrência cinco viaturas, sendo três viaturas de combate a incêndio, uma de resgate, uma de salvamento e uma de comando operacional.
Sob a coordenação do Oficial de Operações, ainda contou com o apoio de três carros-pipa da Prefeitura e da Defesa Civil municipal.