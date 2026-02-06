Parte de prédio desaba após incêndio em Caruaru, no Agreste; Bombeiros retiraram pessoas da área

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve o colapso parcial da estrutura, no bairro de Vila Kenedy. Incêndio aconteceu em prédio comercial, na quinta (5)

Parte de prédio comercial desabou em Caruaru (Reprodução)

Parte de um prédio desabou após um incêndio em Caruaru, no Agreste. O fato aconteceu na noite de quinta (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve o colapso parcial da estrutura, no bairro de Vila Kenedy.

A corporação disse que foram feitos o isolamento da edificação e a retirada das pessoas que viviam no local e nas casas da vizinhança. Não houve relato de feridos.

Como foi

Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 15h de quinta para atender a um incêndio em um estabelecimento comercial.

O sinistro ocorreu em um depósito de tecidos localizado em um edifício de quatro pavimentos.

Atuaram na ocorrência cinco viaturas, sendo três viaturas de combate a incêndio, uma de resgate, uma de salvamento e uma de comando operacional.

Sob a coordenação do Oficial de Operações, ainda contou com o apoio de três carros-pipa da Prefeitura e da Defesa Civil municipal.