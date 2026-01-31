Nomeação de Angella Mochel como presidente da EPTI é publicada no Diário Oficial

Angella era coordenadora de Planejamento corporativo da Copergás e já foi presidente da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco

Angella Mochel (Reprodução)

A nomeação de Angella Mochel como presidente da Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) foi publicada no Diário Oficial do Estado, neste sábado (31), como havia antecipado o Blog Dantas Barreto, ontem.

Angella era coordenadora de Planejamento corporativo da Copergás e já foi presidente da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco. A definição para assumir a EPTI ocorreu ontem, mesmo.

Na mesma edição, saiu a exoneração de Yuri Coriolano, que ficou no cargo pelo período de nove dias. Ele pediu para sair após a divulgação de declarações racistas e misóginas, publicadas em 2012.

GOVERNADORA

Ao ser perguntada sobre a motivação que provocou a saída de Yuri do cargo, a governadora Raquel Lyra respondeu: “Nosso Governo não tolera misoginia, preconceito ou qualquer forma de racismo. Ele entregou o cargo e foi aceito”.

