Raquel Lyra critica fake news contra seu governo: "Mentiras para impedir que a gente faça"

Durante o lançamento da plataforma pe.gov nesta quinta (5), governadora criticou o uso político de desinformação no ano eleitoral e afirmou que o governo não se deixará distrair por mentiras

Governadora Raquel Lyra (PSD) (Foto: Marina Torres / DP Foto)

Durante o lançamento da plataforma pe.gov, nesta quinta-feira (5), a governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que o ano eleitoral não mudará o foco da administração estadual e fez críticas ao uso político de “bandeiras partidárias” e à disseminação de desinformação para atacar sua gestão. O episódio mais recente, citado por ela, foi a informação que a emergência do Hospital da Restauração tinha sido fechada ontem (4).

A governadora também alertou que o período eleitoral tende a intensificar a circulação de fake news e os ataques contra a administração estadual. “Vai ter muita coisa nesse ano que vai aparecer de desinformação. Gente que teve a oportunidade de fazer e não fez e quer impedir que a gente faça. Vocês viram na internet que a emergência do Hospital da Restauração foi fechada? Fake news. Mentiras, disse.



A gestora reforçou que o governo não pretende “se deixar distrair por disputas políticas”. “Nós somos muito mais fortes do que qualquer desinformação. Nós não vamos desviar o foco um minuto sequer”, ressaltou ela.



Segundo Raquel, apesar das eleições estaduais de outubro próximo, a prioridade “continuará sendo a entrega de serviços à população”.



“Antes da eleição, durante a eleição e depois da eleição, o cidadão permanece ali na casa dele precisando de água, de segurança, de saúde, de iluminação, de uma estrada para andar, de um ônibus chegando na sua porta. É sobre isso. As eleições acontecerão, mas a gente não vai desviar o foco um segundo sequer. Porque o nosso foco é entrega. Nosso foco é trabalho”, afirmou.



Ainda durante seu discurso, a governadora reforçou que o governo “deve estar acima de cores partidárias e voltado para atender o povo pernambucano”. “O governo do cidadão não tem uma bandeira roxa, amarela ou vermelha. Pernambuco tem as cores da bandeira do nosso estado”, disse.

Raquel também falou das ações e resultados que mostrariam que “o governo está entregando obras e serviços concretos”. “Em três anos, nós já superamos todas as áreas dos últimos oito anos de governo. São 1.500 km de estradas requalificadas. Estamos fazendo mais. Água: pelo menos 600 mil pessoas agora têm acesso à água na torneira. Nós não estamos aqui para fazer discurso que não mude, na prática, a vida de ninguém. Eu não vim aqui para fazer mais do mesmo”, destacou a governadora.