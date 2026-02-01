Raquel Lyra: "Não é hora de transformar um tema técnico em palco eleitoreiro"

Raquel Lyra (Reprodução)

A governadora Raquel Lyra (PSD) utilizou as redes sociais, neste sábado (30), para criticar a atitude da oposição de acusar seu governo de perseguir os adversários. No seu pronunciamento, ela reiterou que a Polícia Civil atua com autonomia e que vai investigar quem for denunciado por qualquer tipo de crime. Raquel enfatizou que não se pode misturar o trabalho policial com palanque eleitoral.

A gravação ocorre no mesmo dia em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que a Polícia Federal apure o que houve por trás da investigação contra o secretário de Articulação e Política Social da Prefeitura do Recife, Gustavo Monteiro, e do seu irmão, Eduardo Monteiro, que é assessor da gestão municipal. Durante três meses, agentes investigaram uma denúncia de que os auxiliares do prefeito João Campos (PSB) estavam recebendo propina de fornecedores da Prefeitura do Recife. Porém, nada foi comprovado.

“Liderar é ter coragem e responsabilidade de explicar com a verdade aquilo que tem de ser dito. Não existe em Pernambuco orientação de perseguir quem quer que seja. Por outro lado é importante dizer que sob meu comando nada e nem ninguém deixará de ser investigado, se houver indícios suficientes para isso. Eu trato esse assunto com serenidade porque foi sempre assim que eu conduzir a vida pública. Com respeito às leis, as instituições e, principalmente, a verdade”, diz Raquel.

A governadora ressalta na sua fala que “a Polícia Civil de Pernambuco é uma instituição de estado com autonomia e responsabilidade funcional”. “Ela não pertence a governo, não serve a interesses políticos e jamais será instrumento de ninguém. Não é hora de distorcer fatos e nem de transformar um tema técnico em palco eleitoreiro. Eu sigo fazendo aquilo para qual fui eleita: governar, trabalhar

Raquel Lyra destacou os investimentos que seu governo tem feito para garantir mais segurança, citando a compra de armamentos de novas viaturas e o contrato de sete mil novos policiais até o final deste ano. Por que Pernambuco precisa de governo e não de barulho”, encerra a governadora.

