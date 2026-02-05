Carnaval 2026: Olinda implantará chips para controle e monitoramento dos carros no Sítio Histórico

Conforme a Prefeitura de Olinda anunciou, o novo sistema de chips permitirá a identificação e a sinalização automática nas áreas com restrição de circulação dos carros cadastrado durante o Carnaval 2026 no Sítio Histórico

Serão seis pontos bloqueio móveis no Carnaval de Olinda (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE OLINDA)

Uma das novidades anunciadas, nesta quinta-feira (5), pela Prefeitura de Olinda para o Carnaval 2026, referente ao trânsito e à mobilidade, está a implantação de um chip nos veículos cadastrados, juntamente com a entrega dos adesivos de acessos dos moradores.

Segundo a Prefeitura, o novo sistema permitirá a identificação e a sinalização automática nas áreas com restrição de circulação, garantindo mais agilidade e segurança no controle do tráfego.

A tecnologia pretende permitir um acompanhamento mais preciso da circulação de veículos, facilitando a atuação dos agentes de trânsito e contribuindo para um fluxo mais organizado durante os dias de festa.

O sistema apresentado pela Prefeitura contará com fiscalização em tempo real por meio de um painel eletrônico integrado e com a instalação de semáforos nos bloqueios móveis.

Pontos de bloqueio - Móveis

Conforme o planejamento anunciado nesta quinta, serão montados 6 pontos de bloqueio móveis, que terão a presença de cerca de 30 profissionais, entre agentes de trânsito e efetivo de apoio terceirizado.

Confira os locais:

BM01 - Avenida Olinda (Memorial Arcoverde);

BM02-PE 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentido Olinda);

BM03 - Av. Rua do Sol (Praça Dantas Barreto);

BM04-Av. Olinda (Varadouro);

BM05- Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho;

BM06-Estrada do Bonsucesso.

Pontos de bloqueio - Fixos

Serão montados 29 pontos de bloqueio fixos, com as vias ficando

fechadas com manilhas de concreto.

O bloqueio no fluxo de veículo terá início na madrugada da sexta-feira (13). A liberação das vias está prevista para a quarta-feira de Cinzas (18), até as 18h.

Confira os locais:

BF01 PE 15 x Rua Duarte Coelho

BF02-Rua do Piza

BF03-Av. Beira Rio (Varadouro)

BF04-Travessa Santo Antônio

BF05-Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas

BF06-1ª Travessa Joaquim Nabuco

BF07-Rua da Boa Hora

BF08-Rua Maria Teresa Beltrão

BF09-Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante

BF10-Rua Bica dos Quatro Cantos

BF11-Rua Severino José Ramalho

BF12-Rua José Ramalho

BF13-Rua Bartolomeu de Medeiros

BF14 - Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe

BF15-Rua de São João

BF16-Rua Ilma Cunha

BF17-Rua Dom Bonifácio Jansen

BF18-Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho

BF19-Rua Frei Afonso Maria

BF20-Rua Alta da Bela Vista

BF21-Rua Mal. Da Fonseca

BF22- Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa

BF23-Praça 12 de Março (Rua central)

BF24-Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré

BF25-Rua Dom Pedro Rossler

BF27-Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado da Sorveteria Bacana)

BF28-Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao

Corpo de Bombeiros)

BF29-Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo

de Bombeiros)

