Carnaval 2026: Olinda implantará chips para controle e monitoramento dos carros no Sítio Histórico
Conforme a Prefeitura de Olinda anunciou, o novo sistema de chips permitirá a identificação e a sinalização automática nas áreas com restrição de circulação dos carros cadastrado durante o Carnaval 2026 no Sítio Histórico
Publicado: 05/02/2026 às 13:34
Serão seis pontos bloqueio móveis no Carnaval de Olinda (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE OLINDA)
Uma das novidades anunciadas, nesta quinta-feira (5), pela Prefeitura de Olinda para o Carnaval 2026, referente ao trânsito e à mobilidade, está a implantação de um chip nos veículos cadastrados, juntamente com a entrega dos adesivos de acessos dos moradores.
Segundo a Prefeitura, o novo sistema permitirá a identificação e a sinalização automática nas áreas com restrição de circulação, garantindo mais agilidade e segurança no controle do tráfego.
A tecnologia pretende permitir um acompanhamento mais preciso da circulação de veículos, facilitando a atuação dos agentes de trânsito e contribuindo para um fluxo mais organizado durante os dias de festa.
O sistema apresentado pela Prefeitura contará com fiscalização em tempo real por meio de um painel eletrônico integrado e com a instalação de semáforos nos bloqueios móveis.
Pontos de bloqueio - Móveis
Conforme o planejamento anunciado nesta quinta, serão montados 6 pontos de bloqueio móveis, que terão a presença de cerca de 30 profissionais, entre agentes de trânsito e efetivo de apoio terceirizado.
Confira os locais:
BM01 - Avenida Olinda (Memorial Arcoverde);
BM02-PE 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentido Olinda);
BM03 - Av. Rua do Sol (Praça Dantas Barreto);
BM04-Av. Olinda (Varadouro);
BM05- Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho;
BM06-Estrada do Bonsucesso.
Pontos de bloqueio - Fixos
Serão montados 29 pontos de bloqueio fixos, com as vias ficando
fechadas com manilhas de concreto.
O bloqueio no fluxo de veículo terá início na madrugada da sexta-feira (13). A liberação das vias está prevista para a quarta-feira de Cinzas (18), até as 18h.
Confira os locais:
BF01 PE 15 x Rua Duarte Coelho
BF02-Rua do Piza
BF03-Av. Beira Rio (Varadouro)
BF04-Travessa Santo Antônio
BF05-Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas
BF06-1ª Travessa Joaquim Nabuco
BF07-Rua da Boa Hora
BF08-Rua Maria Teresa Beltrão
BF09-Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante
BF10-Rua Bica dos Quatro Cantos
BF11-Rua Severino José Ramalho
BF12-Rua José Ramalho
BF13-Rua Bartolomeu de Medeiros
BF14 - Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe
BF15-Rua de São João
BF16-Rua Ilma Cunha
BF17-Rua Dom Bonifácio Jansen
BF18-Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho
BF19-Rua Frei Afonso Maria
BF20-Rua Alta da Bela Vista
BF21-Rua Mal. Da Fonseca
BF22- Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa
BF23-Praça 12 de Março (Rua central)
BF24-Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré
BF25-Rua Dom Pedro Rossler
BF27-Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado da Sorveteria Bacana)
BF28-Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao
Corpo de Bombeiros)
BF29-Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo
de Bombeiros)