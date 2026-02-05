Carnaval 2026: Otto, Ferrugem e Raphaela Santos sobem no palco de Camaragibe

Carnaval de Camaragibe contará com três polos centrais e 10 descentralizados na cidade durante a folia, que vai de sexta (13) a quarta (18)

A Prefeitura de Camaragibe anunciou, nesta quinta-feira (5), a programação, os polos e os homenageados para o Carnaval Camará 2026, que começa na sexta (13) e vai até a quarta (18)

Dentre os nomes mais conhecidos que se apresentarão nos palcos de Camaragibe estão os de Otto, Ferrugem, Raphaela Santos, Michele Andrade e o Maestro Spok.

“O turista conseguirá ver aqui artistas de renome nacional e o melhor da cultura popular, que é uma das características da nossa cidade”, comentou o prefeito Diego Cabral, durante a coletiva realizada nesta quinta.

Os dois homenageados do Carnaval Camará 2026 serão o Mestre Maureliano (in memoriam), foi percussionista e luthier, que influenciou gerações de artistas como o Manguebeat.

E Dona Céa, de 74 anos, uma das primeiras mulheres a ser porta-estandarte, tendo passado por quase todas as agremiações carnavalescas da cidade.

Polos

Durante a coletiva de imprensa, a Prefeitura apresentou os três polos centrais do Carnaval Camará 2026:

Polo Pernambuco Meu País, no Pátio de Eventos, o Polo Dona Céa, na Vila da Fábrica, e o Polo Mestre Maureliano, na Praça do Açude.

A cidade terá ainda outros 10 polos descentralizados que funcionarão nos fins de semana antes e depois do Carnaval.

Programação

O Carnaval Camará 2026 começará com um esquenta na sexta-feira (13), com atrações no palco montado na Vila da Fábrica e a saída do tradicional Bloco Corujão.

No sábado, 14, acontecerá a abertura oficial, no Polo Dona Céa, com a realização, pela primeira vez, da Noite dos Tambores.

Uma grande homenagem ao Mestre Maureliano (in memoriam) vai reunir os batuques de maracatus, escolas de samba e axé.

A homenageada, que dá nome ao Polo, também será lembrada com um desfile de estandartes e flabelos.

A partir do domingo (15), os três polos funcionarão simultaneamente.

O Pernambuco Meu País estreia com uma noite de muito samba e brega, com Revelação, Pixote, Banda Felipe Lima e Conde.

Já o Mestre Maureliano terá, em três dias, uma programação mais alternativa, que termina na terça (17) com o show de Otto.

Na quarta (18), a festa continua com as apresentações de Clara Sobral, Gil Júnior, Ferrugem, Michele Andrade e Priscila Senna.



