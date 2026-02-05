Ônibus com 50 passageiros bate na traseira de caminhão em Sertânia, no Sertão de Pernambuco, e deixa feridos

A colisão aconteceu na noite desta quarta-feira (4), na BR-232 e envolveu um ônibus do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) que seguia de Afogados da Ingazeira para o Recife

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 23h45, no Km 274,9. (Reprodução/Redes sociais)

Um ônibus do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) com cerca de 50 passageiros se envolveu em um acidente na noite desta quarta-feira (4), na BR-232, no município de Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 23h45, no Km 274,9.

Segundo informações repassadas a PRF, o coletivo havia saído de Afogados da Ingazeira com destino ao Recife, quando colidiu na traseira de um caminhão que estava parado em um trecho de sistema “Pare e Siga”, a menos de 20 metros de uma ponte.

Conforme os relatos, os passageiros seguiam para atendimento médico na capital.

Apesar do impacto, ninguém ficou gravemente ferido, embora alguns ocupantes tenham sofrido com pancadas nas regiões das pernas, braços e cabeça.

Ainda segundo a PRF, o motorista conseguiu evitar que o ônibus descesse uma ribanceira. Ele sofreu ferimentos leves e retornou para Afogados da Ingazeira.

Os passageiros seguiram viagem para o Recife em outro veículo. Os testes do bafômetro realizados nos motoristas apresentaram resultado normal, conforme a PRF.