Ônibus com romeiros capota e deixa 15 mortos e vários feridos no sertão de Alagoas

Bombeiros realizam resgate de vítimas de acidente em Alagoas

Um ônibus que retornava de Juazeiro do Norte, no Ceará, após a Romaria de Nossa Senhora das Candeias, capotou na manhã desta terça-feira, 3, na AL-220, em São José da Tapera, sertão de Alagoas, deixando 15 mortos e vários feridos. O veículo transportava cerca de 60 passageiros.

Segundo o governo de Alagoas, entre as vítimas fatais estão cinco homens, sete mulheres e três crianças.

Para atender ao acidente, foi mobilizada uma equipe integrada, envolvendo aeronaves do Departamento Estadual de Aviação (DEA), equipes do Samu, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e da Polícia Militar.

O governador Paulo Dantas (MDB) decretou luto oficial de três dias no Estado e afirmou acompanhar pessoalmente os trabalhos de resgate e assistência às vítimas.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte também se manifestou lamentando o ocorrido. "Cidade marcada pela fé e pelo acolhimento, Juazeiro do Norte recebe essa notícia com imensa tristeza e se une, em solidariedade, às famílias e amigos das vítimas neste momento de dor e luto", diz a nota.

A Polícia Civil foi acionada para dar início às investigações que irão determinar as causas e circunstâncias do acidente.