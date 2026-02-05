Carnaval 2026: interdições de pontes do Centro do Recife começam no sábado (7); confira

Interdição da Ponte Duarte Coelho, para instalação da alegoria gigante do galo, será a primeira intervenção para o carnaval 2026 no Recife

Mapa mostra interdições de pontes do centro do recife para o Carnaval 2026, segundo a CTTU (Divulgação )

O Carnaval 2026 provocará interdições de ruas e fechamento de pontes no Recife, segundo a prefeitura.

Os bloqueios de trânsito para o carnaval começam no domingo (7) para o início da instalação da alegoria gigante do Galo, que ornamenta a Ponte Duarte Coelho, no Centro.

Também haverá interdições em outras pontes na área.

Confira as datas

Montagem Galo Gigante | Sábado (7)

A primeira etapa da operação para o Galo Gigante terá início no sábado (07), com bloqueios na Ponte Duarte Coelho.

A ponte só será reaberta após a desmontagem do mesmo, no dia 22 de fevereiro.

Agentes de trânsito vão estar presentes nos bloqueios:

Av. Conde da Boa Vista / Rua da Aurora;

Rua do Sol / Ponte Duarte Coelho;

Av. Dantas Barreto / Av. Guararapes.

Ponte Princesa Isabel

A partir do sábado (14), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos. Os ônibus e táxis só poderão acessar a Ponte Princesa Isabel a partir do domingo (15).

O trajeto de ônibus e táxis quando liberados seguirão pela Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e Rua do Imperador Dom Pedro II. Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte Maurício de Nassau

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é às 7h da quarta-feira (18).

Ponte Buarque de Macedo

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13) até as 7h da quarta-feira (18).

Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.



Ponte do Limoeiro

Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF).

A ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem.

Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia, ônibus especial que leva os foliões para os polos de animação.

