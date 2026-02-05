Carnaval 2026: interdições de pontes do Centro do Recife começam no sábado (7); confira
Interdição da Ponte Duarte Coelho, para instalação da alegoria gigante do galo, será a primeira intervenção para o carnaval 2026 no Recife
Publicado: 05/02/2026 às 09:20
Mapa mostra interdições de pontes do centro do recife para o Carnaval 2026, segundo a CTTU (Divulgação )
O Carnaval 2026 provocará interdições de ruas e fechamento de pontes no Recife, segundo a prefeitura.
Os bloqueios de trânsito para o carnaval começam no domingo (7) para o início da instalação da alegoria gigante do Galo, que ornamenta a Ponte Duarte Coelho, no Centro.
Também haverá interdições em outras pontes na área.
Confira as datas
Montagem Galo Gigante | Sábado (7)
A primeira etapa da operação para o Galo Gigante terá início no sábado (07), com bloqueios na Ponte Duarte Coelho.
A ponte só será reaberta após a desmontagem do mesmo, no dia 22 de fevereiro.
Agentes de trânsito vão estar presentes nos bloqueios:
Av. Conde da Boa Vista / Rua da Aurora;
Rua do Sol / Ponte Duarte Coelho;
Av. Dantas Barreto / Av. Guararapes.
Ponte Princesa Isabel
A partir do sábado (14), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos. Os ônibus e táxis só poderão acessar a Ponte Princesa Isabel a partir do domingo (15).
O trajeto de ônibus e táxis quando liberados seguirão pela Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e Rua do Imperador Dom Pedro II. Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.
Ponte Maurício de Nassau
Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é às 7h da quarta-feira (18).
Ponte Buarque de Macedo
Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13) até as 7h da quarta-feira (18).
Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.
Ponte do Limoeiro
Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF).
A ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem.
Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia, ônibus especial que leva os foliões para os polos de animação.