Carnaval 2026: Olinda terá 152 câmeras de videomonitoramento durante a folia

Segundo a Prefeitura de Olinda, a SDS-PE realizará uma atuação conjunta para a operação de drones em três pontos fixos do Carnaval 2026. Também serão distribuídas pulseiras de identificação para crianças

Este ano, o Carnaval de Olinda, que tem como tema "Tá Todo Mundo Aqui", acontecerá entre os dias 12 e 17 de fevereiro. (Foto: SANDY JAMES/DP FOTO)

A folia de Carnaval de Olinda 2026 contará com a instalação de 152 câmeras de videomonitoramento distribuídos em diversos pontos da cidade. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (05), durante a coletiva de imprensa realizada no Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro.

Segundo a Prefeitura de Olinda, 126 câmeras estarão distribuídas em 39 totens, que terão acesso a Wi-fi gratuito, enquanto que outras 26 serão adicionadas em outras localidades.

Além das câmeras de videomonitoramento, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) realizará, segundo a Prefeitura de Olinda, uma atuação conjunta para a operação de drones em três pontos fixos do Carnaval 2026.

Segundo o secretário de Segurança Cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto, 5 mil Policias Militares (PMs) e 700 guardas guardas municipais estarão trabalhando durante a folia.

Pulseira de identificação para as crianças

Outra medida que será implementada durante o Carnaval de Olinda é a distribuição de pulseiras de identificação para crianças. Segundo a gestão municipal, essa iniciativa visa facilitar a localização de pais ou responsáveis em caso de perda.

A entrega das pulseiras será feita por da Prefeitura de Olinda que circularão pelos polos da festa, abordando as famílias e orientando sobre o uso correto do material.

Ainda conforme a gestão municipal, em situações de emergência, o atendimento será concentrado em um ponto de acolhimento, localizado na na Praça do Carmo, próximo ao palco e ao lado do Camarote da Acessibilidade, onde a criança será recebida e permanecerá em segurança até a chegada do responsável.

Além disso, o serviço de identificação de crianças também contará com o uso de drones para, através da geolocalização, encontrar as crianças perdidas.

Este ano, o Carnaval de Olinda, que tem como tema “Tá Todo Mundo Aqui”, acontecerá entre os dias 12 e 17 de fevereiro.