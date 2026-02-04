Espaço em Olinda vai oferecer hidratação e massagens durante o carnaval 2026

A ideia é garantir uma pauta estratégica para os foliões durante o sobe e desce das ladeiras

Prévias de carnaval atraem carnavalescos e turistas em Olinda (Foto: Sandy James/DP Foto)

O folião que estiver pelas ladeiras de Olinda neste carnaval vai ter um espaço diferenciado para dar uma relaxada em meio ao sobe e desce das ladeiras. Localizado na Rua do Amparo, 110 – o local contará com distribuição de água para hidratação, massagem rápida, área para descanso e ativações interativas com distribuição de brindes.



Ação não terá custo nenhum. Isso porque o projeto é uma iniciativa da marca de medicamento Dorflex – da farmacêutica Opella. O Espaço do Folião vai funcionar do Sábado de Zé Pereira até a terça-feira, das 10h às 17h.

“A ativação é pensada exclusivamente para oferecer pausas estratégicas durante a programação, proporcionando o merecido descanso e bem-estar entre um bloco e outro”, explicam os organizadores.



De acordo com a empresa, “reconhecida por possuir um dos Carnavais de rua mais tradicionais do país, Olinda foi escolhida por Dorflex para receber sua ativação principal durante o período da folia. Com ladeiras íngremes, longos deslocamentos a pé e uma programação que se estende por vários dias, a cidade representa o esforço físico e a intensidade que marcam a experiência do folião pernambucano”.

“Esse cenário se conecta diretamente com o posicionamento de Dorflex, que se propõe a apoiar o consumidor nos momentos em que o corpo sente o impacto da rotina intensa”, explica a assessoria.

