Confira o cronograma do regime especial de abastecimento da Compesa para o período de carnaval

Segundo a Compesa, pontos mais importantes do carnaval do estado receberão regime especial de abastecimento, assim com as praias do litoral norte e sul com maior fluxo de pessoas

Chuvas comprometeram o abastecimento no Grande Recife (Foto: Jefferson RudyAgência Brasil)

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) anunciou, nesta quarta-feira (4), o cronograma do regime especial de abastecimento em virtude do carnaval.

Em Olinda, conforme a Compesa, a operação especial começou no dia 31 de janeiro e seguirá até 22 de fevereiro, com reforço em 20 bairros do Sítio Histórico.

Lá, o abastecimento será diurno (9h às 18h). E o noturno (20h às 5h), nos outros bairros, seguindo o calendário de cada um deles.

A Compesa promete abastecimento reforçado no Recife Antigo, além de atenção especial ao bairro de São José no Sábado de Zé Pereira, dia do desfile do Galo da Madrugada.

Para o litoral sul, as praias de Porto de Galinhas, Muro Alto, Gaibu, Nossa Senhora do Ó e Suape terão abastecimento diário.

O mesmo acontecerá no litoral norte, na praia do Forte Orange, em Itamaracá, com fornecimento diário, do dia 14 a 18 de fevereiro.

