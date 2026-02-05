Vai chover mais no Grande Recife? Veja previsão e locais com maiores acumulados no estado

Grande Recife amanheceu com chuva nesta quinta (5). Em alguns bairros da capital, foi possível ouvi trovoadas

Chuva (Rafael Vieira/DP Foto)

O Grande Recife amanheceu com chuva nesta quinta (5). Em alguns municípios, Olinda e Recife, por exemplo, houve relâmpagos e trovoadas. Também chove desde a quarta-feira no Sertão de Pernambuco, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet alerta para chuvas com grau de severidade 'Perigo" em municípios do Sertão Central e do Araripe, ao longo desta quinta. No restante do estado, a chuva deve variar entre fraca e moderada.

Onde houve o maior acúmulo de água, nas últimas 6h e 12h, foi na Ilha de Itamaracá.

Às 7h20 desta quinta, o monitoramento de chuvas acumuladas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), indicava 37,38mm em Itamaracá.

Em Santa Filomena, no Sertão, choveu 26,65mm.

Veja onde mais choveu, segundo a Apac (6h)

Ilha de Itamaracá | 37,38 mm

Santa Filomena | 26,65 mm

Araçoiaba | 20,11 mm

Jaboatão dos Guararapes | 11,86mm

Rio Formoso | 9,64 mm

