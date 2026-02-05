Homem é agredido com golpes de pá durante discussão na Encruzilhada, Zona Norte do Recife

As agressões começaram após uma discussão no final da tarde desta quarta-feira (3), na Rua Larga Feitosa; a vítima está internada no Hospital da Restauração (HR)

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem ficou gravemente ferido após ter sido agredido com golpes de pá na cabeça na tarde desta quarta-feira (3), na Rua Larga Feitosa, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife

De acordo com a Polícia, o crime aconteceu após uma discussão entre o funcionário de um estabelecimento e o morador vizinho do local, de 50 anos.

Testemunhas relataram que, durante o conflito, o funcionário teria se armado com uma pá e efetuado dois golpes contra o morador que ficou gravemente ferido.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. O suspeito fugiu do local.

Segundo a Polícia, um segundo funcionário do estabelecimento também teria participado da discussão, mas sem participação na agressão. Ele foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento.

Ainda segundo a corporação, o crime teria sido motivado por conta de embriaguez.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência de ‘tentativa de homicídio’ está sendo investigada pelo DHPP. As diligências seguem até o esclarecimento do caso.

