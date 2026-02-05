Protesto fecha trecho da BR-101 Norte, em Igarassu, e deixa trânsito lento

Moradores cobram informações sobre prisões de nove suspeitos presos por envolvimento em assaltos a granjas. A manifestação deixou o trânsito lento na rodovia BR-101 Norte

Manifestantes levaramfaixa para protesto, que interditou trecho da BR-101 Norte (Reprodução/TV Guararapes)

Um protesto bloqueia a rodovia BR-101 Norte, em Cruz de Rebuças, em Igarassu, no Grande Recife.

O ato é realizado por familiares de nove pessoas que foram presas por envolvimento em uma quadrilha presa por assalto a granjas.

Entre os detidos estão um homem e o filho dele, que foram alvo da Operação Pitangas, em dezembro do ano passado.

No protesto, os manifestantes, a maioria mulheres, colocaram fogo em pneus, por volta das 7h nas proximidades da entrada de Monjope, na pista que fica no sentido Paulista e Olinda.

Os manifestantes levaram faixas e disseram que os homens presos são “inocentes”.

Os parentes cobraram a libertação dos envolvidos, que estão presos.

Os carros e caminhões foram obrigados reduzir a velocidade, deixando o trânsito lento na área.

Só é possível passar por uma faixa, na mão dupla, na via exclusiva dos ônibus.



O Diario procurou o Corpo de Bombeiros, que confirmou ter recebido a informação sobre o protesto.

Por volta das 7h40, uma equipe da Polícia Rodoviária federal (PRF) chegou ao local da manifestação.