Neoenergia anuncia esquema especial de prontidão para a Festa de Nossa Senhora da Conceição

A Neoenergia anunciou um esquema especial de atendimento para a Festa de Nossa Senhora da Conceição, com a presença de uma equipe de prontidão no Morro a partir desta sexta-feira (5) até a segunda-feira (8).

Do domingo para a segunda, quando cresce o fluxo de fiéis nas celebrações, as equipes iniciarão os trabalhos pela manhã do dia 7 e só vão deixar o local na noite do dia 8, conforme divulgou a Neoenergia, que pretende atender a qualquer ocorrência ligada à rede de elétrica no menor espaço de tempo possível.

A empresa relatou que algumas ações preventivas foram realizadas na região, como mais de 50 podas de galhos de árvores próximos à rede de distribuição, inspeção de seis quilômetros de circuitos e a realização de ligações provisórias solicitadas à distribuidora que estavam dentro dos padrões de segurança.

