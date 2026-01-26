Carnaval 2026: percurso do Homem da Meia-Noite será vistoriado nesta segunda (26) à noite

Homem da Meia-Noite, que irá celebrar no seu desfile os "Tambores Silenciosos" no Carnaval 2026, terá percurso vistoriado nesta segunda, a partir das 19h, em Olinda

Cortejo do Homem da Meia-Noite arasta milhares de foliões. Crédito: Ricardo Fernandes/DP ()

Autoridades de segurança realizarão, nesta segunda-feira (26), a última vistoria do percurso do Homem da Meia-noite. A ação, que irá definir qual será o caminho percorrido pelo Calunga no Carnaval 2026, terá concentração às 18h30, em frente à sede da agremiação, localizada no Largo do Bonsucesso.

Logo na sequência, às 19h, o GT do Carnaval 2026, juntamente com a diretoria do Homem da Meia-Noite, dará início à vistoria. Participaram da ação autoridades da Neoenergia, Prefeitura de Olinda, Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e Corpo de Bombeiros.



Este ano, o calunga mais famoso das ladeiras de Olinda irá celebrar em seu desfile os “Tambores Silenciosos”. Segundo a agremiação, o tema propõe “um mergulho na ancestralidade afro-brasileira, na força dos maracatus e no silêncio sagrado que antecede o toque dos tambores’.



Entre os homenageados está o Maracatu Nação Pernambuco, que irá abrir o desfile com seu ritmo de baque virado inconfundível. Também serão homenageados este ano Mãe Beth de Oxum, Siba, Mestre Maciel Salú.



Já no desfile da segunda-feira de carnaval, marcado para o dia 16 de fevereiro, o Homem da Meia-Noite irá homenagear as raízes de Xambá, em Olinda. Com o Grupo Bongar, o Calunga vai resgatar o coco ancestral com a tradição da Jurema.



Com relação à roupa do Homem da Meia-Noite, a previsão é que seja entregue no dia 2 de fevereiro. O Calunga irá usar um fraque, que está sendo confeccionado na Cidade Alta de Olinda.



A diretoria da agremiação convidou a estilista e figurinista Haia Marak, que mantém seu ateliê de moda autoral na rua 13 de Maio, no Sítio Histórico, para ser a responsável pela roupa.