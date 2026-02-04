Instrumentos são furtados em Candeias e cantor tem prejuízo de R$ 20 mil

Ação foi flagrada por câmera de segurança e mostra que suspeito parou para comprar refrigerante depois do crime

Câmera de segurança flagrou momento do crime em Candeias (Foto: Reprodução/Instagram)

O cantor de forró Matheus Nocaute teve os instrumentos da banda furtados em plena luz do dia no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na segunda-feira (2). Os itens utilizados em shows estavam em um galpão. A ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança.

O caso foi exposto no Instagram pelo vocalista da banda, que explicou que os instrumentos estavam armazenados na Rua Comendador Sá Barreto há três meses. Ao receber a notícia de que alguns equipamentos haviam desaparecido, ele se deslocou até o local e confirmou que itens como microfone, talkback e dois ventiladores de inox havia sido levados.

A ação do criminoso foi flagrada por uma câmara de segurança que mostra quando ele sai do galpão tranquilamente com alguns equipamentos e retorna por volta das 13h50 para furtar os ventiladores. Depois o suspeito aparece dando uma “pausa” em um mercado para comprar refrigerante. Ele deixou os ventiladores no chão enquanto realizava a compra.

“Estou sem palavras, não sei se eu choro, não sei nada… Levaram vários equipamentos da minha carroça. A gente sabe o quanto luta, o quanto a gente trabalha de madrugada, vencendo todos os dias, fazendo que as coisas aconteçam da maneira que têm que ser”, desabafou o cantor.



O caso foi registrado pela Polícia Civil como furto e as investigações seguem em andamento até a completa elucidação do caso.