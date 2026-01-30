Homem é flagrado furtando refletor de casa na Zona Norte do Recife
Crime aconteceu durante a amdrugada e durou cerca de um minuto
Publicado: 30/01/2026 às 21:13
Suspeito esperou movimento na avenida diminuir para coemter crime (Foto: Reprodução/Instagram)
Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança furtando o refletor de uma casa localizada na Avenida Norte, no bairro da Tamarineira, no Recife, na madrugada desta sexta-feira (30). Segundo relatos, a mesma casa havia sido alvo de furto de bombas d’água há duas semanas.
O crime aconteceu à 0h03, mesmo com a via movimentada com veículos. Na gravação é possível ver quando três pessoas atravessam a avenida e logo em seguida um homem surge em frente à residência. Ele observa o movimento e tenta disfarçar, enquanto analisa o melhor momento para subir o portão e invadir a casa.
Ao perceber a ausência de veículos, o homem escala o portão em menos de cinco segundos. O suspeito vai direto no refletor que estava localizado em frente à casa e consegue furtá-lo.
Em casos como este, a Polícia Militar pode ser acionada por meio do número 190 e a Polícia Civil recomenda que um Boletim de OcorrÊncia seja registrado após o crime para iniciar as investigações.