Homem é flagrado furtando refletor de casa na Zona Norte do Recife

Suspeito esperou movimento na avenida diminuir para coemter crime (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança furtando o refletor de uma casa localizada na Avenida Norte, no bairro da Tamarineira, no Recife, na madrugada desta sexta-feira (30). Segundo relatos, a mesma casa havia sido alvo de furto de bombas d’água há duas semanas.

O crime aconteceu à 0h03, mesmo com a via movimentada com veículos. Na gravação é possível ver quando três pessoas atravessam a avenida e logo em seguida um homem surge em frente à residência. Ele observa o movimento e tenta disfarçar, enquanto analisa o melhor momento para subir o portão e invadir a casa.

Ao perceber a ausência de veículos, o homem escala o portão em menos de cinco segundos. O suspeito vai direto no refletor que estava localizado em frente à casa e consegue furtá-lo.

Em casos como este, a Polícia Militar pode ser acionada por meio do número 190 e a Polícia Civil recomenda que um Boletim de OcorrÊncia seja registrado após o crime para iniciar as investigações.

