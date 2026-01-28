Polícia investiga furto na casa de Miguel Abdalla Neto, tio de Suzane e Andreas von Richthofen

A ocorrência foi registrada na noite do último dia 20

Miguel Abdalla Neto (Reprodução CRM)

A Polícia Civil de São Paulo investiga um furto à casa do médico Miguel Abdalla Neto, tio de Suzane von Richthofen, que foi encontrado morto no começo do mês na mesma residência, na região de Campo Belo, zona sul de São Paulo.

Um boletim de ocorrência foi registrado por um sobrinho de Abdalla Neto no último dia 20, uma terça-feira;

Uma bolsa, um sofá e até uma máquina de lavar estão entre os objetos levados, segundo o B.O., obtido pelo Estadão;

O sobrinho do médico relatou, em depoimento à polícia, ter encontrado a porta da cozinha da casa do tio, que era blindada, arrombada. Segundo ele, o imóvel havia ficado sem ninguém desde a morte de Abdalla Neto.

A suspeita de furto teria se dado porque, no começo da última semana, vizinhos relataram movimentações estranhas na casa, que fica na Rua Baronesa de Bela Vista, bem próxima ao Aeroporto de Congonhas.

Entre os objetos que não foram encontrados na casa, estão um sofá, uma poltrona, uma máquina de lavar, uma bolsa com documentos e dinheiro em espécie - ainda não se sabe quanto teria sido levado.

A ocorrência foi registrada na noite do último dia 20 como furto. O caso é investigado pelo 27º Distrito Policial, que atende a região do Campo Belo. Ninguém foi preso até a última atualização desta reportagem.

Tio de Suzane foi encontrado morto dentro de casa

Tio materno de Andreas von Richthofen, Abdalla Neto, que tinha 76 anos, foi encontrado morto no último dia 8 após ser visto caído no chão de casa por um vizinho. A ocorrência foi registrada como morte suspeita, também segundo B.O. obtido pelo Estadão.

Abdalla Neto era médico ginecologista e irmão de Marisa von Richthofen, mãe de Suzane e Andreas. Após a morte dela e do marido, Manfred Albert von Richthofen, em 2002, foi o tio quem passou a ter a guarda de Andreas, ainda menor de idade na época.