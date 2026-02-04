Carnaval 2026: Folião do Recife terá aplicativo para compartilhar agenda

A partir da criação dessa agenda, o folião pode compartilhar suas preferências pelo WhatsApp ou outras redes sociais

O secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife, Rafael Cunha, em coletiva sobre o Carnaval 2026 (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quarta-feira (4), que o aplicativo oficial Conecta Recife passará a contar com o “Perfil do Folião”. A ferramenta conta com recursos de personalização de perfil, gamificação e compartilhamento de agenda para encontrar amigos e conhecidos no Carnaval.

As informações foram repassadas pelo secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, Rafael Cunha, em coletiva.

“Ele traz a possibilidade do folião personalizar seu perfil, colocando diversos adereços, como molduras de #TôSolteiro ou #NãoÉNão. O app também traz a possibilidade de selecionar quais shows quer assistir e ter sua agenda própria e personalizada”, explica o secretário.

Rafael conta que a partir da criação dessa agenda, o folião pode compartilhar suas preferências pelo WhatsApp ou outras redes sociais. A interação também pode acontecer, de acordo com o secretário, dentro do aplicativo da prefeitura com outros usuários.

Embora a dinâmica lembre aplicativos de relacionamento, Rafael esclarece que o foco é a agregação festiva a partir do núcleo de amigos e conhecidos do folião. “A gente colocou o mecanismo da pessoa autorizar ou não o compartilhamento de suas preferências, a partir disso, a gente espera que as pessoas saibam onde fulano e beltrano estarão e juntos aproveitem o Carnaval”, conta.

O aplicativo traz, também, um álbum de figurinhas da Mary Cristina, a capivara mascote da gestão municipal, fantasiada de diversas personalidades. Rafael explica que as figurinhas serão compartilhadas aleatoriamente com cada folião, permitindo a troca através da leitura de QR Codes.

"Por fim, quem utiliza a plataforma terá direito a uma retrospectiva para compartilhar nas redes sociais, com os blocos que participou e os shows que assistiu”, conta o secretário.

De acordo com Rafael Cunha, as informações obtidas com o aplicativo serão “muito úteis para a Prefeitura do Recife”. “Transformaremos esses dados em evidências para estudos, permitindo que a gente faça uma política pública embasada e melhore o Carnaval nos próximos anos”, conclui.