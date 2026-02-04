° / °
Tá chegando a folia

Carnaval 2026: ônibus expressos levam até polos de animação, com pagamento até por PIX e cartões; confira

Nesta quarta (4), o governo do estado divulgou, em entrevista coletiva, como vão funcionar os sistemas de coletivos especiais para festa

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/02/2026 às 12:25

Os ônibus expresso levam foliões aos polos de animação no Grande Recife (Arquivo/DP)

Quem pretende brincar o Carnaval 2026 nos principais polos de animação no Grande Recife contará com esquemas de ônibus expressos.

Nesta quarta (4), o governo do estado divulgou, em entrevista coletiva, como vão funcionar os sistemas de coletivos especiais para festa. Foram divulgados, ainda, valores e roteiros.

Confira:

Expresso do Carnaval


Os ônibus vão sair dos Shoppings Riomar, Recife, Tacaruna e Plaza direto para as ladeiras. Formas de pagamento: PIX, débito ou crédito.

Horários e valores:

Shopping Recife e RioMar: No dia 14/02, das 08h às 00h e nos dias seguintes das 09h às 00h | R$ 30

Shopping Plaza: Do dia 14 ao 17 será das 08h às 23h | R$ 35

Shopping Tacaruna: Do dia 14 ao dia 17, das 07h às 23H650 | RS 20

Para quem pretende curtir as ladeiras de Olinda, as opções são variadas para o acesso direto ou até os pontos de bloqueio da cidade histórica.

Outras opções

 

Linhas do Centro do Recife com destino a
Olinda:

1994 - CONJUNTO BEIRA MAR
1993 - CONJUNTO PRAIA DO JANGA
1974 - JARDIM ATLÂNTICO
1992 - PAU AMARELO
1987 - RIO DOCE (PRINCIPE / CONDE BOA VISTA)
1983 - TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL)

Para quem pretende curtir as ladeiras de Olinda, as opções são variadas para o acesso direto ou até os pontos de bloqueio da cidade histórica. TARIFA: R$ 4,50 (POR TRECHO)

Saindo da Zona Sul

(Candeias, Piedade, Boa
Viagem, Pina)
910 - PIEDADE / TI RIO DOCE
Vindo da Zona Oeste (Av. Caxangá)
2930 - TI RIO DOCE / DOIS IRMÃOS
2920 - TI RIO DOCE / TI CDU

 

CIRCULAR DO CARNAVAL

A linha Circular do Carnaval terá tarifa de bilhete único, no valor de R$ 4,50, com pagamento pelo cartão VEM e dinheiro.

Horários e roteiros

Circular do Galo: 14/02 - das 05h30 às 19h | Saída: Praça General Carlos Pinto (Próximo ao Shopping Tacaruna)
Circular do Frevo: 15, 16 e 17/02 - das 09h às 23h | Saída: T.I Recife
Circular Olinda: 14, 15, 16 e 17/02 - das 09h às 00h | Saída: Avenida Tiradentes (Próximo ao T. Rio Doce)
Circular Carnaval dos Camarás: 14, 15, 16 e 17/02 - das 04h30 às 22h30 | Saída: Rua Manoel Honorato da Costa

