Carnaval 2026: Recife anuncia esquema de trânsito; saiba datas e locais de bloqueio
Conforme anúncio da Prefeitura do Recife para o carnaval, a Ponte Duarte Coelho terá o trânsito interditado a partir deste sábado (7) visando o início da montagem do Galo Gigante
Publicado: 04/02/2026 às 12:07
Ponte Duarte Coelho faz parte do novo trajeto. Foto: Ricardo Fernandes/DP/D.A Press ()
Durante a coletiva de imprensa desta quarta-feira (4), a Prefeitura do Recife anunciou a operação de segurança viária montada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) visando o carnaval e que começa a funcionar neste sábado.
Ao todo, segundo a CTTU, uma equipe com 531 profissionais, entre agentes e orientadores de trânsito, além de monitores do serviço de transportes, irá reforçar as ações para auxiliar no deslocamento seguro das pessoas que desejam aproveitar a festa.
A autarquia alerta os condutores para que fiquem atentos à sinalização viária de proibição de estacionamento e não estacionem de forma irregular, como em áreas de calçadas ou faixas de pedestres.
E avisa que a fiscalização será intensificada para coibir essas práticas que colocam em risco os foliões.
Montagem Galo Gigante | Sábado (7)
A primeira etapa da operação para o Galo Gigante terá início no sábado (07), com bloqueios na Ponte Duarte Coelho.
A ponte só será reaberta após a desmontagem do mesmo, no dia 22 de fevereiro.
Agentes de trânsito vão estar presentes nos bloqueios:
Av. Conde da Boa Vista / Rua da Aurora;
Rua do Sol / Ponte Duarte Coelho;
Av. Dantas Barreto / Av. Guararapes.
Carnaval do Bairro do Recife | Quinta e sexta - 12/02 e 13/02
Nos dias 12 e 13, agentes e orientadores de trânsito vão realizar as ações visando promover a segurança viária e facilitar a circulação das pessoas no Bairro do Recife.
A partir das 14h, haverá proibição de estacionamento em todo bairro, inclusive nas áreas de Zona Azul.
As vias estarão liberadas apenas para saída dos veículos.
Além disso, todos os acessos à Avenida Alfredo Lisboa e Rua Madre de Deus serão interditados. Voltando a ser liberado no dia 18 a partir das 5h.
Nesse período, todas as vias do Bairro do Recife ficarão bloqueadas para passagem de veículos, com exceção da Avenida Cais do Apolo, até a altura do Tribunal Regional Fedral (TRF), que estará liberada para o tráfego misto de veículos.
Táxis poderão seguir normalmente até a altura da Caixa Econômica.
Ponte Princesa Isabel
A partir do sábado (14), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos. Os ônibus e táxis só poderão acessar a Ponte Princesa Isabel a partir do domingo (15).
O trajeto de ônibus e táxis quando liberados seguirão pela Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e Rua do Imperador Dom Pedro II. Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.
Ponte Maurício de Nassau
Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é às 7h da quarta-feira (18).
Ponte Buarque de Macedo
Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13) até as 7h da quarta-feira (18).
Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.
Ponte do Limoeiro
Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF).
A ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem. Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia.