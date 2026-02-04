Carnaval 2026: Recife anuncia esquema de trânsito; saiba datas e locais de bloqueio

Conforme anúncio da Prefeitura do Recife para o carnaval, a Ponte Duarte Coelho terá o trânsito interditado a partir deste sábado (7) visando o início da montagem do Galo Gigante

Ponte Duarte Coelho faz parte do novo trajeto. Foto: Ricardo Fernandes/DP/D.A Press ()

Durante a coletiva de imprensa desta quarta-feira (4), a Prefeitura do Recife anunciou a operação de segurança viária montada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) visando o carnaval e que começa a funcionar neste sábado.

Ao todo, segundo a CTTU, uma equipe com 531 profissionais, entre agentes e orientadores de trânsito, além de monitores do serviço de transportes, irá reforçar as ações para auxiliar no deslocamento seguro das pessoas que desejam aproveitar a festa.

A autarquia alerta os condutores para que fiquem atentos à sinalização viária de proibição de estacionamento e não estacionem de forma irregular, como em áreas de calçadas ou faixas de pedestres.

E avisa que a fiscalização será intensificada para coibir essas práticas que colocam em risco os foliões.

Montagem Galo Gigante | Sábado (7)

A primeira etapa da operação para o Galo Gigante terá início no sábado (07), com bloqueios na Ponte Duarte Coelho.

A ponte só será reaberta após a desmontagem do mesmo, no dia 22 de fevereiro.

Agentes de trânsito vão estar presentes nos bloqueios:



Av. Conde da Boa Vista / Rua da Aurora;



Rua do Sol / Ponte Duarte Coelho;



Av. Dantas Barreto / Av. Guararapes.

Carnaval do Bairro do Recife | Quinta e sexta - 12/02 e 13/02

Nos dias 12 e 13, agentes e orientadores de trânsito vão realizar as ações visando promover a segurança viária e facilitar a circulação das pessoas no Bairro do Recife.

A partir das 14h, haverá proibição de estacionamento em todo bairro, inclusive nas áreas de Zona Azul.

As vias estarão liberadas apenas para saída dos veículos.

Além disso, todos os acessos à Avenida Alfredo Lisboa e Rua Madre de Deus serão interditados. Voltando a ser liberado no dia 18 a partir das 5h.

Nesse período, todas as vias do Bairro do Recife ficarão bloqueadas para passagem de veículos, com exceção da Avenida Cais do Apolo, até a altura do Tribunal Regional Fedral (TRF), que estará liberada para o tráfego misto de veículos.

Táxis poderão seguir normalmente até a altura da Caixa Econômica.

Ponte Princesa Isabel

A partir do sábado (14), às 5h, a Ponte Princesa Isabel será fechada para veículos. Os ônibus e táxis só poderão acessar a Ponte Princesa Isabel a partir do domingo (15).

O trajeto de ônibus e táxis quando liberados seguirão pela Rua do Sol, Palácio do Campo das Princesas e Rua do Imperador Dom Pedro II. Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte Maurício de Nassau

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13), podendo ser antes, a depender do fluxo de pessoas. A previsão para liberação é às 7h da quarta-feira (18).

Ponte Buarque de Macedo

Ficará interditada para circulação de veículos e se tornará exclusiva para pedestres a partir das 14h da sexta-feira (13) até as 7h da quarta-feira (18).

Diariamente, das 6h às 12h, a Ponte será aberta para abastecimento e limpeza do Bairro do Recife.

Ponte do Limoeiro

Ficará aberta para o tráfego misto, possibilitando o acesso dos condutores aos estacionamentos dos prédios da Prefeitura do Recife, Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF).

A ponte será bloqueada para os carros quando as vagas de estacionamento se esgotarem. Uma faixa de rolamento da ponte será exclusiva para o Expresso da Folia.