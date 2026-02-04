Os cavalos foram resgatados nos bairro do Arruda, Cabanga, Jiquiá, Joana Bezerra e Magueira; tutores tem até 15 dias para reivindicar a guarda dos animais, após o prazo, eles serão destinados à adoção

Seis cavalos são resgatados durante operação contra maus-tratos nas ruas do Recife (Divulgação)

Seis cavalos em situação de risco foram resgatados durante uma operação de fiscalização e combate aos maus-tratos contra animais, realizada em vias públicas do Recife, na manhã desta quarta-feira (4). Segundo a Secretaria Executiva de Controle Urbano do Recife, os equinos foram encaminhados para a sede do Centro de Vigilância Ambiental (CVA), onde receberam atendimento veterinário e cuidados adequados.

De acordo com as informações, os resgates ocorreram nos bairros do Arruda, Cabanga, Jiquiá, Joana Bezerra e Mangueira.

A Secretaria Executiva de Controle Urbano do Recife informou que os tutores têm o prazo de 15 dias para reivindicar os animais. Para isso, será necessário apresentar documentação que comprove a posse de uma área rural fora do perímetro urbano, além de atender a outros critérios estabelecidos pela legislação.

Caso os animais não sejam reclamados dentro do prazo, eles serão destinados à adoção, sendo obrigatória a comprovação de que o novo responsável possui área rural fora da cidade.

Lei proíbe tração animal no Recife

Desde o dia 1º de fevereiro, está em vigor no Recife a Lei Municipal nº 17.918/2013, que proíbe a circulação de veículos de tração animal, o transporte de cargas por animais e o trânsito montado em vias públicas da capital.

A legislação foi regulamentada pelo Decreto Municipal nº 32.121/2019 e prevê, além da proteção animal, a criação de programas de capacitação profissional e alternativas de geração de renda para os trabalhadores afetados.

As medidas fazem parte do Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, iniciado pela gestão municipal em novembro de 2025.

Entrega voluntária e indenizações

Segundo a prefeitura, seis condutores já aderiram à entrega voluntária de cavalos e carroças e foram indenizados. Dos 46 trabalhadores cadastrados até o momento, os seis que optaram pela adesão receberam, juntos, mais de R$ 13 mil em compensações financeiras.

Além da indenização, os condutores foram encaminhados para vagas de emprego na limpeza urbana, assim como receberam crédito para aquisição de bicicletas elétricas, conforme a opção escolhida por cada participante do programa.

