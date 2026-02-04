Família procura por mulher e bebê desaparecidos há quase 10 dias no Recife
Fabiana Ferreira da Silva, de 32 anos e a filha de 1 ano e 10 meses desapareceram na manhã do dia 26 de janeiro, quando saíram do Cabo de Santo Agostinho para uma consulta médica no IMIP, mas desde então, não foram mais avistadas
Publicado: 04/02/2026 às 11:37
Fabiana Ferreira da Silva, de 32 anos (Arquivo pessoal)
“Até meu último suspiro, eu não vou abandonar as minhas irmãs e principalmente ela, que precisa de mim.”
O desabafo Keumyllany Layd da Silva, de 37 anos, moradora de Paulista, no Grande Recife, que vive dias de angústia à procura da irmã, Fabiana Ferreira da Silva, de 32 anos, e da sobrinha de apenas 1 ano e 10 meses, desaparecidas desde o dia 26 de janeiro deste ano.
Segundo a Keumyllany, Fabiana saiu de casa por volta das 11h30, no Cabo de Santo Agostinho, onde morava com a sogra, informando que levaria a filha para uma consulta médica no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), na área central do Recife. Ela também teria dito que, após o atendimento, seguiria para a casa da avó das filhas mais velhas, mas desde então, não houve mais contato.
A irmã relata que Fabiana saiu com bolsa, roupas, documentos e lanche da criança, por se tratar de um deslocamento longo. No entanto, nem a família dela nem os parentes do marido tiveram notícias depois daquele dia.
Buscas e boletins de ocorrência
Com o passar dos dias, a preocupação aumentou. A família registrou dois boletins de ocorrência, mas afirma que não recebeu retorno das autoridades. De acordo com a irmã, a Polícia Civil orientou que o caso fosse tratado no Cabo de Santo Agostinho, mas ela diz não ter condições financeiras para se deslocar até o município.
“Eu não trabalho, não tenho renda. Os dias que passei procurando foram com ajuda de amigos”, contou.
Mensagens suspeitas e possível trote
Durante as buscas, a Keumyllany afirma ter recebido mensagens de um homem dizendo estar com Fabiana e ameaçando matá-la por uma suposta dívida de R$ 570.
De acordo com ela, o contato não apresentou provas concretas e enviou imagens que a família acredita serem montagens. O caso também foi comunicado à polícia.
Informação recente ainda não confirmada
Na manhã desta quarta-feira (4), a irmã revelou que recebeu a informação de que Fabiana teria sido vista por volta das 6h30, nas proximidades de um fiteiro, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, acompanhada da criança. Até o momento, a informação não foi confirmada.
Histórico de saúde e apelo
A família relata que Fabiana enfrenta problemas de saúde e apresenta sinais de sofrimento psicológico, após a perda da mãe. Ela é mãe de cinco filhos, mas apenas a bebê desaparecida vivia com ela.
Conforme o relato de Keumyllany, as filhas mais velhas, de 12 e 14 anos, estariam abaladas com o desaparecimento da mãe.
Ela destacou ainda que a esperança da irmã está viva. “Eu acredito que ela esteja viva”.
Quem tiver informações sobre o paradeiro de Fabiana Ferreira da Silva e Jennifer Sofia Ferreira e Souza deve procurar a Polícia Civil de Pernambuco ou entrar em contato com a família.
O que diz a Polícia Civil
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando a ocorrência de “pessoa desaparecida”. As diligências foram iniciadas e continuam até o esclarecimento do caso.