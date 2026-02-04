Família procura por mulher e bebê desaparecidos há quase 10 dias no Recife

Fabiana Ferreira da Silva, de 32 anos e a filha de 1 ano e 10 meses desapareceram na manhã do dia 26 de janeiro, quando saíram do Cabo de Santo Agostinho para uma consulta médica no IMIP, mas desde então, não foram mais avistadas

Fabiana Ferreira da Silva, de 32 anos (Arquivo pessoal)

“Até meu último suspiro, eu não vou abandonar as minhas irmãs e principalmente ela, que precisa de mim.”

O desabafo Keumyllany Layd da Silva, de 37 anos, moradora de Paulista, no Grande Recife, que vive dias de angústia à procura da irmã, Fabiana Ferreira da Silva, de 32 anos, e da sobrinha de apenas 1 ano e 10 meses, desaparecidas desde o dia 26 de janeiro deste ano.

Segundo a Keumyllany, Fabiana saiu de casa por volta das 11h30, no Cabo de Santo Agostinho, onde morava com a sogra, informando que levaria a filha para uma consulta médica no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), na área central do Recife. Ela também teria dito que, após o atendimento, seguiria para a casa da avó das filhas mais velhas, mas desde então, não houve mais contato.

A irmã relata que Fabiana saiu com bolsa, roupas, documentos e lanche da criança, por se tratar de um deslocamento longo. No entanto, nem a família dela nem os parentes do marido tiveram notícias depois daquele dia.

Buscas e boletins de ocorrência

Com o passar dos dias, a preocupação aumentou. A família registrou dois boletins de ocorrência, mas afirma que não recebeu retorno das autoridades. De acordo com a irmã, a Polícia Civil orientou que o caso fosse tratado no Cabo de Santo Agostinho, mas ela diz não ter condições financeiras para se deslocar até o município.

“Eu não trabalho, não tenho renda. Os dias que passei procurando foram com ajuda de amigos”, contou.

Mensagens suspeitas e possível trote

Durante as buscas, a Keumyllany afirma ter recebido mensagens de um homem dizendo estar com Fabiana e ameaçando matá-la por uma suposta dívida de R$ 570.

De acordo com ela, o contato não apresentou provas concretas e enviou imagens que a família acredita serem montagens. O caso também foi comunicado à polícia.

Informação recente ainda não confirmada

Na manhã desta quarta-feira (4), a irmã revelou que recebeu a informação de que Fabiana teria sido vista por volta das 6h30, nas proximidades de um fiteiro, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, acompanhada da criança. Até o momento, a informação não foi confirmada.

Histórico de saúde e apelo

A família relata que Fabiana enfrenta problemas de saúde e apresenta sinais de sofrimento psicológico, após a perda da mãe. Ela é mãe de cinco filhos, mas apenas a bebê desaparecida vivia com ela.

Conforme o relato de Keumyllany, as filhas mais velhas, de 12 e 14 anos, estariam abaladas com o desaparecimento da mãe.

Ela destacou ainda que a esperança da irmã está viva. “Eu acredito que ela esteja viva”.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Fabiana Ferreira da Silva e Jennifer Sofia Ferreira e Souza deve procurar a Polícia Civil de Pernambuco ou entrar em contato com a família.

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando a ocorrência de “pessoa desaparecida”. As diligências foram iniciadas e continuam até o esclarecimento do caso.

