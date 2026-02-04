Jovem é assassinado em Academia da cidade no Alto José Bonifácio, Zona Norte do Recife

O crime aconteceu na noite desta terça-feira (3), dentro de uma Academia da Cidade, no Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife

PCPE (Arquivo/DP)

Um jovem de 20 anos foi assassinado a tiros dentro de uma Academia da Cidade na noite desta terça-feira (3), no bairro Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife. A vítima foi identificada como Matheus.

Segundo as informações repassadas a Polícia, Matheus foi surpreendido por homens armados que chegaram efetuando diversos disparos de arma de fogo. Devido à gravidade dos ferimentos, ele morreu no local antes mesmo da chegada do socorro.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que as diligências seguem até a elucidação do crime.

