O caso aconteceu na noite desta terça-feira (3), na Rua Clarana, no bairro de Jardim São Paulo, Zona Oeste do Recife; o suspeito foi preso em flagrante

Homem é preso após invadir a casa da ex, tentar levar a filha a força e ameaçar PM´s com faca na Zona Oeste do Recife (Reprodução/redes sociais)

Um homem de 34 anos foi preso na noite desta terça-feira (3) após uma ocorrência de violência doméstica no bairro de Jardim São Paulo, Zona Norte do Recife. De acordo com a polícia, o suspeito invadiu a casa da ex-companheira, de 36 anos, e tentou retirar a filha à força da casa. Em seguida, chegou a ameaçar policiais militares com uma faca.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 21h, na Rua Clarana.

O homem foi até a residência da ex-companheira, com quem manteve um relacionamento de cerca de três anos, para levar a filha do casal, uma bebê de aproximadamente cinco meses.

Durante a discussão, ele teria empurrado a mulher da escada e tentado arrancar a criança dos braços da mãe.

Ainda segundo as informações, a vítima acionou a PM. Na chegada da viatura, o suspeito avançou contra o policiamento, armado com uma faca.

Diante do risco, oito viaturas foram mobilizadas para conter o homem, que só foi dominado após luta corporal.

Ele foi algemado e levado a uma unidade de saúde e, em seguida, encaminhado à Delegacia da Mulher do Recife, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica, ameaça e resistência.

Conforme a corporação, nenhum policial ficou ferido.

Em nota, a Polícia Civil informou que “após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.”

